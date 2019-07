El embustero proyecto de Rocha, al descubierto

El senador Rubén Rocha Moya ya no engaña a nadie. A estas alturas, su doble discurso y falta de honestidad política han quedado al descubierto de todos. Aunque como reza el refrán: «no hay más ciego que el que no quiere ver», y no faltará quien, más por conveniencia que por convicción, aparente seguir creyendo en su falsa postura.

El legislador, en su inútil carrera por la gubernatura (un sueño guajiro a todas luces), basa su estrategia en esconder la cara y mandar al frente de batalla a sus dos operadores incondicionales: su jefe de asesores, Feliciano Castro, y la líder del Congreso del Estado, Graciela Domínguez.

Hasta hoy, ninguno de los dos ha logrado dar pie con bola, y la culpa no es de ellos, sino de la inoperancia del proyecto de Rocha, amén de su cobardía política.

¿Podemos los sinaloenses, acaso, «comprar» un proyecto cuya cabeza se resiste a dar la cara?

Cada vez resulta más evidente que el plan de Rocha para el 2021 nació muerto.

LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO. Ante el intento de echar abajo la reforma que ordena tener un Congreso con treinta diputados, el Dr. Guillermo Aarón Sánchez, exrector de la Universidad Autónoma de Occidente y una de las mentes más lúcidas de Sinaloa, publicó el miércoles en EL DEBATE un texto iluminador. Se titula «¿Cuántos diputados locales debe tener Sinaloa?» y, aunque lo recomendable es su lectura completa, nos permitimos reproducir a continuación algunos párrafos del artículo:

«La realidad muestra que en la entidad hay un exceso de diputados que no se justifica, ni por su calidad ni por su desempeño legislativo.

»A nivel nacional actualmente existen 1125 diputados locales, distribuidos en 32 congresos. El promedio por entidad es de 35 diputados. En nuestro país, cada diputado, en promedio, representa a 107 mil mexicanos. Pero en Sinaloa tenemos otros datos: hay 40 diputados locales, y cada uno representa en promedio a 75 mil sinaloenses.

»Existen 23 estados del país cuyo Congreso local está integrado por menos de 40 diputados. Por ejemplo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Tamaulipas y Yucatán operan con menos diputados a los que hoy tiene Sinaloa. Y cada uno de ellos representa a un mayor número de habitantes de su respectiva entidad.

»Entonces, la propuesta que en 2017 hizo el gobernador Quirino Ordaz para reducir el Congreso a treinta diputados tiene mucho sentido. Si consideramos que Sinaloa tiene 3 millones de habitantes, y que el promedio nacional de representación por diputado local es de 107 mil personas, entonces el número de legisladores que debería tener Sinaloa es de 28, y no los 40 que hoy se tienen. Hay un exceso de diputados».

VUELVE ECHEAGARAY. Salvador Echeagaray, exdirigente estatal de la CNOP, quien fuera también director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y quizá el más joven notario público de Sinaloa, acaba de recibir uno de los más altos honores como el orgulloso militante del PRI que sigue siendo: fue nombrado representante propietario ante el órgano auxiliar del estado por la fórmula que integran Rafael «Alito» Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria para dirigir al PRI nacional, y, cabe decirlo, la que cuenta con mayores posibilidades de triunfo.

La ceremonia donde se nombrará a los próximos presidente y secretaria general del CEN del PRI tendrá lugar el 19 de agosto.

Del 26 al 9 de agosto, de acuerdo con lo que marca la convocatoria, tendrá lugar el periodo de campañas. El 11 de agosto se celebrará la elección, para que ocho días después sea tomada la protesta de ley a los ganadores.

Dentro de la innovación, se prevén dos debates entre los candidatos (el primero ya se efectuó) y la instalación de 6 mil casillas en todo el territorio nacional.