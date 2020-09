El «paso al frente» de Imelda Castro: remedio a la división morenista

Los profesionales del análisis político mejor acreditados coinciden: el ascenso de Imelda Castro Castro a la vicepresidencia del Senado de la República la coloca en ruta directa hacia la gubernatura de Sinaloa.

Es así, pues, que por primera vez en el actual proceso electoral una mujer figura como opción real hacia la sucesión gubernamental del año próximo.

Castro emerge, además, como factor de unidad en un momento crítico dentro de Morena, cuyos grupos de poder se encuentran en pelea encarnizada a nivel estatal y nacional.

Imelda es, por vocación natural, una política de acuerdos y de consensos, incluyente, como muy escasos cuadros de la izquierda pueden preciarse de serlo.

Bien claro lo dejó ayer «Tercer Piso», la columna institucional de EL DEBATE, en un comentario titulado «Paso al frente», sobre el logro de que una sinaloense ocupe tan importante cargo en la Mesa Directiva de la Cámara Alta. Apunta en torno a la senadora Castro:

«Con esto, la morenista también proyectará su imagen a nivel nacional y en el estado de Sinaloa, lo que le puede ayudar en proyectos que tenga a futuro, entre ellos ser la candidata por su partido para la gubernatura del estado. Llegar elegida para un puesto tan importante es sin duda gracias a que la senadora en su camino político va haciendo amigos en vez de enemigos, lo que muchos políticos de su partido deberían aprender».

¡Enhorabuena!

AFRENTA A LOS HÉROES. Con el despido de Adán Shinagawa Araujo como comandante del H. Cuerpo de Bomberos de Culiacán, se atenta no contra una persona, sino contra la ciudad entera.

La magnitud del movimiento de protesta que la lamentable decisión ha generado no guarda precedente alguno en la historia de esta agrupación, cuyo grado de respetabilidad se debe justamente al heroísmo de quienes la integran: hombres y mujeres que cotidianamente se juegan la vida por todo aquel que les necesita.

Adán Shinagawa es el símbolo de estos héroes. Lo ha sido desde siempre, pues lo recordamos en su niñez (hijo de nuestra compañera periodista Martha Alicia Araujo), apasionado de la labor de los Bomberos, que entonces comandaba su tío Plutarco Araujo Trapero. Como en la mayoría de los «apagafuego», existe una línea genética de servicio a los demás. Adán nació para ser bombero y para ser líder. No es fortuito que hayan sido los propios integrantes del Cuerpo de Bomberos quienes iniciaron las movilizaciones en contra del despido de Shinagawa, hasta volverla un movimiento social. A ver cómo lo paran.

ONOMÁSTICO ENTRAÑABLE. Las redes sociales se llenaron de corazones por el cumpleaños de la queridísima señora Rosy Fuentes de Ordaz, por cierto un día después de su santo. Una felicitación resultó especialmente conmovedora: la de su fiel escudera, Connie Zazueta Castro, directora del Sistema DIF Sinaloa, que lidera la primera dama del estado. Dice la publicación:

«Hoy es cumpleaños de alguien muy especial, una gran mujer, con un enorme corazón, quien no solo me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta, sino también me ha brindado su amistad, confianza y cariño. Sra. Rosy, gracias por permitirme acompañarla en su camino, le deseo muchos años más llenos de felicidad, salud y éxitos. La quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños!».

EL GRAN DÍA. Hoy inicia el canje de uniformes, calzado deportivo y útiles escolares del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que significa un ahorro importante para los padres de familia y una derrama económica que beneficia a textileros y papeleros del estado.

Proveedores y comerciantes se reportaban ayer listos con los protocolos y las medidas sanitarias para brindar seguridad a los beneficiados con el programa y a los colaboradores de las empresas participantes. ¡Bien hecho!