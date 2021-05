El posdebate ante el conteo regresivo hacia el 6 de junio

El dejo de desencanto que permea entre el electorado tras el segundo y último debate entre candidatos a la gubernatura tiene una explicación: los sinaloenses nos hemos acostumbrado a que esa oportunidad final de ganar ventaja rumbo al día de la elección sea aprovechado por, al menos, uno de los punteros para asestar un golpe tan rotundo sobre su rival, que resulte factor definitorio de los resultados en las urnas.

Así ha sido desde aquel debate memorable en el Centro de Ciencias en 1988, cuando el priista Juan S. Millán hizo polvo a su más cercano contrincante, Emilio Goicoechea, con una simple pregunta: “¿Estás o no en el Fobaproa?”. El panista no respondió, como no respondió Jesús Vizcarra en el debate de 2010, cuando Malova lo cuestionó sobre aquel presunto compadre incómodo.

Un documento, una fotografía o, como fue el caso, una pregunta cual tiro de precisión, ha marcado, tradicionalmente, la diferencia entre el triunfo y la derrota en los debates.

Por cierto, en aquella justa electoral de 1998, el tercer sitio lo obtuvo Rubén Rocha Moya, candidato común de PRD, PVEM y PT, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador como presidente nacional del partido del sol azteca.

Rocha alcanzó el 19 por ciento de los sufragios, el puntaje más alto registrado en Sinaloa por un movimiento de izquierda en una elección para gobernador.

Han pasado 23 años y ningún otro candidato izquierdista ha logrado siquiera acercarse a ese porcentaje. Rocha, pues, romperá este año su propio récord. Es un hecho, gane o pierda la elección.

Porque, si bien hasta hoy Rubén Rocha aparece en el primer lugar de intención de voto, es seguido muy de cerca por Mario Zamora: el famoso “empate técnico” que desempatarán los indecisos.

Será, pues, una elección reñida y nada puede darse por seguro hasta que la autoridad emita los resultados oficiales: el Instituto Electoral o bien, los tribunales, en caso de que el proceso se judicialice. Que es, valga anotar, lo más probable.

REM Y STF: ROTUNDO NO. A propósito del llamado al voto útil por Mario Zamora que lanzó ayer la candidata de RSP, Yolanda Cabrera, va una reflexión necesaria, porque hay de proyectos a proyectos. No confundamos.

Un soterrado menosprecio subyace tras la insistencia en que dos candidatos con la estatura política que distingue a Rosa Elena Millán y a Sergio Torres declinen en favor de tal o cual alianza.

Es una falta de respeto a dos maestros en el arte que es saber hacer política y ganar elecciones. Cada uno por su lado y en su estilo, han construido un sólido capital que los vuelve cuadros rentables bajo cualquier sigla.

Sergio, con su sola figura y lo que significa para los sinaloenses, elevó a niveles inimaginables a Movimiento Ciudadano, un partido que, de puro milagro, conservaba el registro y en cuestión de meses se erige ya como una de las principales fuerzas políticas del estado.

Desde el día mismo de su destape como candidata, Rosa Elena ya aparecía en las encuestas con ocho puntos en las preferencias electorales y no ha dejado de crecer. Con una abanderada de su categoría, Fuerza por México nace bajo los mejores augurios.

Millán y Torres juegan a ganar, señoras y señores.

Ayer la candidata a gobernadora de FPM tuvo que volver a descartar ante la prensa cualquier posibilidad de declinar y reveló que, de hecho, nadie ha osado pedírselo: “Ya me conocen y saben lo que les voy a responder”, comentó.

En cuanto al candidato de MC, luego de exponer repetidamente la inviabilidad de una declinación de su parte, advirtió en el debate de anteayer: “Si es pasión, que se les borre. Voy a competir y les voy a ganar”. Con todo, si no ¿pa qué?