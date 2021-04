El ‘tiro derecho’ de Zamora a Rocha y la postura de Clouthier

Para algunos fue una suerte de “calentamiento previo”, como en el box, e incluso hubo quien lo llamó “predebate”. Ni una cosa ni otra. El saludo de ayer a Rubén Rocha, por parte de Mario Zamora, en el Bistro Marina Culiacán, fue un gesto de civilidad política por parte de ambos.

Preferimos denominarlo “El Abrazo de Ventura”, por el nombre de la plaza comercial donde se dio el encuentro.

Carlos Loret de Mola vino a Sinaloa para entrevistar a los dos punteros de las encuestas para la gubernatura, justo el día previo al debate organizado por el IEES.

A las 10:00 horas entrevistó a Zamora y a las 11:00 a Rocha. En el ínter, el abanderado de la alianza Va por Sinaloa se acercó para saludar a su oponente de Morena-PAS, se abrazaron, y Mario aprovechó para convocarlo a un debate entre los dos; sugirió a Loret que fuera en su programa de Latinus. El periodista se dijo puesto y el doctor no dijo ni sí, ni no, sino todo lo contrario.

CLOUTHIER. El dos veces diputado federal Manuel Clouthier Carrillo confirmó la información publicada ayer aquí en relación con su persona, agregó más datos y estableció su postura respecto a la circunstancia electoral que vivimos.

En aras de la exactitud, van a continuación los comentarios textuales que publicó en respuesta a la columna que ayer compartimos en nuestra cuenta personal de Facebook:

“Hola Luis Enrique buenas tardes! Leí con interés tu columna Ancla en el Periódico el Debate y consideré hacer las siguientes precisiones a la misma.

“1- Con Mario Zamora me he reunido en dos ocasiones no solo la del pasado viernes 9 de abril, ambas han sido en mi oficina y se han realizado a solicitud de él. Es decir él ha pedido reunirse conmigo y yo con gusto lo he recibido y atendido , como lo he hecho con otros candidatos a diversos puestos de elección popular que han solicitado reunirse conmigo , a los cuales les he aceptado su solicitud y los he convocado a mi oficina. Tal es el caso de Faustino Hernández, Hector Orrantia y Sergio Esquer, y como ya te lo dije también Mario Zamora quien lo ha hecho en dos ocasiones.

“2- asistí a la reunión-cena que me invitó Theojaris Crisantes con Panistas, simpatizantes y ex-panistas en la casa de don Héctor Orrantia, papá del candidato del mismo nombre , en la Primavera y en dicho evento me ofrecieron el micrófono , ojo no lo solicité! Y participé con un comentario invitando a los Panistas a reconocer que en Sinaloa han sido en tiempos recientes parte del problema y no de la solución, y que si no lo reconocen en un ejercicio de auto análisis, de reflexión y de mea culpa no iniciarán una etapa de reconstrucción de dicho partido con todo lo que eso significa! Mi intervención no se refirió, ni positivamente ni negativamente, a ningún candidato!

“3- en dicho evento quien se llevó las palmas y arrancó los aplausos fue Heriberto Felix quien participó a través de un video que ya se ha hecho público, con un mensaje emotivo y muy bien elaborado a favor de el Candidato Mario Zamora!

“4- finalmente ratificarte que yo ya estoy retirado de la política y que han sido los interesados los que me han buscado no yo a ellos, aún así los he atendido. Y dejarte claro a ti y a los sinaloenses que yo solo represento un voto, el mío, y que si tuviera la fuerza, la influencia y el poder que algunos me endilgan Sinaloa sería otro! Saludos y gracias por la atención que prestes a estas precisiones esperando puedas replicarlas en tu columna del diario El Debate”.

Hasta aquí, Manuel Clouthier. Y hasta aquí también nuestra entrega de hoy.

Nos leemos mañana, amigas y amigos, con todo sobre el debate de hoy.