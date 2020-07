En otro «tsunami» morenista, Mario Zamora es el único que seguiría vivo

No deja de asombrar el cúmulo de reacciones que genera cada mención del senador Mario Zamora Gastélum, y la columna de ayer no fue la excepción. Esto, amigas y amigos, de fortuito no tiene nada.

El peso político del único senador priista por Sinaloa aumenta aceleradamente con el paso de los días, y la nueva normalidad ya deja paso a los tiempos políticos.

Vayamos por partes:

Se acerca la sucesión en Sinaloa, y los partidos tendrán que tomar la mejor decisión, buscar el mejor acuerdo para que, el candidato que elijan, pueda estar a la altura de lo que exige la sociedad.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dejará la «vara» muy alta por su desempeño, ya que, de acuerdo con varias encuestas, se encuentra entre los mejores gobernadores a nivel nacional.

En la competencia electoral, el reto de los partidos es ganar la contienda, y en este caso lo que buscarían es evitar que Morena y sus aliados se conviertan de nuevo en un «tsunami», como ocurrió en la elección anterior.

Se habla de que en Sinaloa se «cocina» una gran alianza entre partidos para ir contra Morena con un candidato común, y aquí el dilema sería: ¿quién podría ser ese candidato?

Sin duda que lo más importante, además de la buena imagen, es también su desempeño político, afinidades, trayectoria y (ojo) apertura para establecer una coordinación de trabajo y acuerdos con quien corresponda.

En el panorama político reciente, uno de los hombres que genera mayor confianza es el senador Mario Zamora Gastélum. Desde que regresó a la escena política, ha sabido colocarse cerca de donde se encuentran las prioridades para los diferentes sectores sociales.

Desde sus años en la Financiera Nacional, estuvo cerca de los hombres de campo, y, hasta la fecha, no ha soltado el tema de la agricultura: se mantiene cerca no solo del sector privado, sino también a favor de las luchas constantes de los campesinos por mejorar su actividad y sus niveles de vida.

Como legislador, una y otra vez recorre el estado; gestiona, impulsa, pero, sobre todo, teje redes de coordinación con dependencias estatales y federales, con el aval del gobernador Quirino Ordaz, en asuntos como tarifas eléctricas, precios de garantía para el campo, certidumbre en la acuacultura, reactivación de empresas, entre otros.

Ayer estuvo en Guamúchil, reunido con los integrantes de la Canaco local, junto al alcalde Carlo Mario Ortiz.

EL GRAN DESAFÍO. La otra parte esencial en el desempeño de un representante popular es poder sentarse con otros actores, de otras fuerzas políticas, para establecer consensos.

Hoy por hoy, la tarea principal para el PRI, PAN, PRD, PAS y MC es alcanzar un buen acuerdo, tomar una buena decisión, para lograr vencer a Morena, PT y PVEM. De lo contrario, volver a reponerse será mucho más complicado y varios actores políticos se quedarían en la lona.

Mario Zamora podría ser el candidato que dé competencia, con altas posibilidades de remontar el resultado electoral. En el peor de los escenarios, seguiría marcando la pauta en la gestión y en la toma de decisiones a favor de los sinaloenses.

El legislador sinaloense es el perfil más rentable, el que garantiza dar una buena pelea en las urnas. En caso de no llegar a la gubernatura, regresaría al Senado, con posibilidades de buscar la reelección y, desde luego, montarse en el proyecto presidencial del 2024.

A modo de corolario, no podemos dejar de mencionar otro de los grandes activos del hombre de la M: hoy, en tiempos en que la compañera de vida de todo político desempeña un papel clave para su carrera, Mario tiene a su bella y encantadora esposa, Wendy Ibarra de Zamora, a estas alturas convertida en experta en tareas proselitistas.

Ni mandado a hacer, pues, el proyecto zamorista. Al tiempo, dijeran los clásicos.