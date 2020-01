Enrique Coppel promueve las aspiraciones de Rubén Rocha

Después de que públicamente denostó a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, el empresario Enrique Coppel Luken pretende curarse en salud cuando asegura a todo el que lo quiera oír: «El siguiente gobernador de Sinaloa será Rubén Rocha Moya».

Quienes escuchan sus profecías suelen reaccionar con indulgencia. Después de todo, no es la primera vez que don Enrique da prueba de su falta de prudencia al abordar temas políticos. En 2010 sus desatinos le salieron caros.

¿Ignora, acaso, que no es él, sino otro personaje con apellido Coppel, el destinado a elegir al hombre o mujer que gobernará Sinaloa al término del año próximo? Esto no es tema de oráculos, sino de políticos profesionales. Recordemos, por lo pronto, que cuando el presidente de la República es emanado de un partido distinto al PRI, el candidato de ese partido a la gubernatura de nuestro estado es seleccionado por una sola persona: el gobernador en funciones. Juan Millán eligió unipersonalmente a Jesús Aguilar, y Jesús Aguilar a Jesús Vizcarra, este último con tan mal tino que perdió la elección. Pero desde 2016 sabemos que el mal tino no es un defecto que tenga Quirino Ordaz Coppel, ¿o sí? (y que conste que no nos referimos solamente a sus cualidades para el golf).

LO QUE ES. Llovieron los regaños públicos a los adelantados del 2021 por parte de los líderes de los partidos políticos, luego del fenomenal ruido que generó el reportaje del lunes en EL DEBATE que, literalmente, los sacó a balcón.

Lo cierto es que ninguno de los mencionados en la lista ha detenido sus actividades; y el mejor ejemplo es Sergio Torres, cuyo proyecto político es respaldado desde hace años en las zonas urbanas (es el mejor posicionado en colonias populares) y ahora alcanza presencia en todas las comunidades pesqueras. Dijimos bien: todas. Como secretario de Pesca y Acuacultura ha desarrollado un trabajo impecable que eleva hasta la estratósfera sus niveles de popularidad.

NUBIA RAMOS HACE HISTORIA. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, empezó el 2020 con mucha prisa por lograr construir mil viviendas más para familias humildes y, así, cumplir su meta de 3 mil nuevas casas en el municipio que tan atinadamente gobierna.

Ramos Carbajal no solo es la primera presidenta municipal en los 455 años que tiene El Fuerte, sino que además es la primera reelecta por el voto mayoritario de una ciudadanía, que le ha entregado su confianza absoluta.

Con el apoyo del gobernador, Quirino Ordaz, Nubia Ramos está por levantar bandera blanca en el rubro de vivienda; caso insólito, por cierto, pues estamos ante el proyecto de construcción más ambicioso que haya favorecido jamás a los fortenses.

Para este año ya obtuvo la asignación de 4 millones de pesos para la construcción de 200 viviendas, y en mayo se construirán 800 más, que se agregarán a las 2 mil que ya entregó.

«No hay seguro que le dé mejor cobijo a una familia que una vivienda digna», dice la alcaldesa, y dice bien.

FUERTES DECLARACIONES. Con todo se fue el diputado Faustino Hernández al calificar como «una aberración» lo que hace el empresario de Multigranos de Sinaloa al incumplir por cuarta ocasión el compromiso de pago a los productores del Valle del Carrizo. El legislador priista se solidarizó, así, con los dirigentes Aristeo Verdugo y Martín Castro, de los Comités Municipales Campesinos 17 y 05, respectivamente, así como con el centenar de productores que tomaron la caseta de peaje en San Miguel Zapotitlán por el adeudo de 300 millones de pesos. Bien por la valentía y compromiso del diputado Hernández.