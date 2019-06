Enroque estratégico del gobernador en su gabinete

En horas del mediodía, un inesperado mensaje del gobernador en redes sociales cimbró al medio político sinaloense: la Secretaría de Desarrollo Social sufría un nuevo cambio de mando con la salida de Álvaro Ruelas Echave y el ingreso, en su lugar, de Ricardo Madrid Pérez.

Un relevo inesperado en todos sentidos: en los escasos siete meses que estuvo a cargo de la Sedesol (desde noviembre del año pasado), Ruelas fue ejemplo de productividad, entrega a su tarea y lealtad al gobernador.

No extraña, eso sí, el ascenso de Ricardo Madrid, un joven talento de la política estatal que, por su efectividad en los cargos que ha ocupado, ya merecía recibir «la alternativa», como se dice en el lenguaje taurino: su primera gran oportunidad de brillar en la esfera política; si bien sus cargos anteriores han sido relevantes: secretario ejecutivo de la Comisión de Acceso a la Información, secretario particular del director nacional del Issste y, hasta ayer, secretario particular del gobernador Quirino Ordaz.

Rosa María Sánchez, quien ya venía colaborando de manera cercana al gobernador, será su nueva secretaria particular; mientras que Álvaro Ruelas pasa a ocupar la titularidad del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), que —aseguró el mandatario— es para él un área estratégica.

Recalcó Quirino Ordaz las cualidades de Ruelas como hombre profesional y de lucha, y justamente por su capacidad de trabajo —subrayó— optó por darle esta nueva encomienda, ya que la infraestructura para las escuelas es fundamental: «No hay lugar en donde yo esté, sean las jornadas de apoyo o en cualquier evento que te pares, que no te pidan apoyo para escuelas, ya sea baños, bardas, techos, equipamiento. No hay recursos suficientes para ello, pero sé que con la experiencia que Álvaro tiene después de haber dirigido un municipio y la Secretaría de Desarrollo Social, hará un gran trabajo en esta área que para mí es muy estratégica. Requiere también mucha atención con los padres de familia, de manera muy coordinada con el secretario de Educación Pública; es un área que depende directamente del gobernador del estado».

En apenas cinco años de carrera en el servicio público, Álvaro Ruelas ha dejado una estela impecable de honestidad y buenos resultados: secretario del Ayuntamiento en Ahome primero, luego presidente municipal, más tarde secretario de Desarrollo Sustentable y luego de Desarrollo Social.

Ya se sabe que el gobernador es frío, pero certero a la hora de tomar decisiones. Si nombró a Ruelas al frente del Isife, es porque allí lo necesita. Así debe entenderlo Ruelas, quien en el acto estuvo siempre sonriente y, con seguridad, dispuesto a sacar adelante su nuevo reto como acostumbra: con resultados de excelencia. Que así sea.

PRIMERA ELECCIÓN EN LA ERA AMLO. Con todo y los visos de elección de Estado que denunciaron diversos actores políticos, los comicios en seis estados de este domingo dejaron a la vista un debilitamiento de aquel «tsunami» llamado Andrés Manuel López Obrador vía Morena y partidos aliados. El signo reinante fue el abstencionismo.

En cuanto a los resultados, si bien los triunfos de los candidatos amloístas en Puebla y Baja California son holgados, no ocurre lo mismo en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se eligieron presidentes municipales y diputados. Allí, el PREP reporta resultados mixtos y más bien cargados al PAN. Incluso, el PRI demostró que sigue vivo, con algunos triunfos en Durango y Quintana Roo.

«La enseñanza que nos dejaron las Elecciones 2019 es que el PRI tiene una militancia fuerte, leal y que siempre pone empeño para que el partido y México salgan adelante. Con más trabajo y esfuerzo lograremos este proceso de renovación», publicó en Twitter la presidenta del tricolor, Claudia Ruiz Massieu. La moneda, pues, está en el aire.