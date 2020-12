«Es Rocha»: el grito de victoria morenista en Sinaloa

Veinticuatro minutos antes de la hora anunciada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, para dar a conocer de manera oficial los nombres de los candidatos a Gobiernos estatales (el de Sinaloa, entre ellos), nuestra más confiable fuente en los altos niveles es ese partido nos envió un mensaje de WhatsApp tan lacónico como rotundo: «Es Rocha».

Desde ese momento, el columnista tuvo la certeza de que, en efecto, la decisión de su partido había favorecido, finalmente, al ya legendario hombre de izquierda para ir en pos de la gubernatura de Sinaloa, por tercera vez en su vida, pero con una fuerza social y política que en sus anteriores incursiones no tuvo, y que hoy, en cambio, lo perfila hacia una victoria que muchos enterados consideran segura.

Al final, la rueda de prensa que dio marco al «destape» de Rocha comenzó 45 minutos después de lo anunciado. El autor de esta columna optó por honrar el profesionalismo que distingue a EL DEBATE y no adelantar vísperas en redes sociales, pero una satisfacción queda, más allá de la volatilidad de la primicia: nuestras fuentes informativas continúan siendo las mejores. Modestia aparte, claro está, y que conste que el beneficiado no es el columnista, sino usted, amigo lector, amiga lectora. Lo que aquí se dice tiene un alto grado de fiabilidad, cuyo mérito no es de quien lo escribe, sino de quienes se lo informan.

Desde aquí, vayan nuestros parabienes al doctor Rubén Rocha Moya, quien arriba a la candidatura (a un paso de ser oficial, de acuerdo con los formalismos de la legislación electoral) dotado de un bagaje que le da no solo una lucha social de toda una vida, sino de un trabajo sistemático de más de un año, orientado a la búsqueda del cargo público más importante del estado: ninguno de sus futuros contrincantes podrá contar con esa ventaja, puesto que el resto de los partidos optó por un letargo que quizá les signifique consecuencias nefastas en las urnas.

Una cosa es segura: si Rubén Rocha es favorecido con el voto de los sinaloenses en la elección constitucional del 6 de junio del 2021, el estado tendrá un buen gobernador. Al tiempo.

MEGAAPAGÓN. Valiente como suele ser, pendientísimo de todo suceso que afecte al pueblo que representa en la Cámara Alta, el senador del PRI Mario Zamora levantó la voz en protesta por la falla que registró el servicio de energía eléctrica del país, y que dejó sin luz a por lo menos 10.5 millones de personas en más de diez estados de la república. Con indignación y firmeza, exigió una investigación al respecto.

Integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República, Zamora advirtió que lo ocurrido el lunes no es cosa menor, ya que desde 1971 no se había registrado un apagón de tal magnitud.

EN SANTA PAZ. Movió las fibras más sensibles de la población el mensaje que emitió ayer la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, al llamar a celebrar el fin de año con responsabilidad:

Muy grande y extendido es ya el luto provocado por la pandemia, para que encima sigamos arriesgando vidas con disparos al aire, dijo, en lo que calificó como una «pésima práctica» que muchas personas acostumbran para despedir el año.

La alcaldesa ha padecido el golpe del coronavirus sobre el pueblo que gobierna, pero también en su círculo más íntimo, con la muerte de su esposo, el siempre querido y recordado presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez.

Conforme a su estilo de gobernar, que aprendió justamente de Carlo Mario, la presidenta evorense no se quedó en el lamento, sino que implementó un fuerte operativo de vigilancia para evitar y, en su caso, castigar, a quienes emitan disparos esta noche. Enhorabuena.