Exceso de cautela y nulo arrojo generaron ayer un ‘antidebate’

Tal vez el éxito del Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 dejó la vara demasiado alta. Lo cierto es que las expectativas que generó el segundo debate de candidatos a la gubernatura organizado por el IEES, lejos de cumplirse, condujeron a una decepción generalizada.

Cuidadosos de su ventaja, los dos personajes centrales del encuentro, Rubén Rocha Moya (Morena-PAS) y Mario Zamora Gastélum (PRI-PAN-PRD), hasta hoy en empate técnico, optaron por la cautela, contenidos en sus intervenciones para evitar riesgos.

Extrañamos a aquel Rocha y a aquel Zamora que, con intensidad y apasionamiento, se confrontaron en la defensa de sus respectivos proyectos en el Conversatorio de EL DEBATE el 11 de mayo: un duelo memorable en el actual proceso.

Aunque Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, abrió el fuego desde el inicio del debate, con insistentes señalamientos a Rocha y a Zamora, fue olímpicamente ignorado por los aludidos.

Mario le apostó a la imagen. Por primera vez dejó su habitual atuendo juvenil y se plantó en el podio como un señor: dueño de una seguridad absoluta, bien peinado y vestido con un traje “de irreprochable corte”, dijera Corín Tellado. Incluso llegó a presentarse en uno de los bloques como “Mario Zamora, gobernador”.

El priista dejó pasar la primera hora del debate sin lanzar golpe alguno contra su principal contrincante, el candidato de Morena-PAS.

Creímos que vendría lo bueno cuando Mario hizo referencia a una publicación donde se asegura que Rocha es dueño de tres propiedades inmuebles más, aparte de la única que reconoce en su declaración de bienes. Pero Zamora planteó la acusación sin contundencia (y de paso, sin pruebas), lo cual volvió tarea fácil para Rocha desmentirlo y lanzarle un reto: “Las casas que me demuestres que tengo y no declaré, te las regalo, aunque tú no las necesitas porque tu suegro te las da”. Ello, en alusión a que el hogar de Mario y su familia fue el regalo de bodas del padre de su esposa, Wendy, el exportador agrícola Daniel Ibarra “El Parnas”.

Pródigo en ataques que rayaron en la injuria, en cambio, fue el candidato del PES, Arnulfo Mendoza, a quien curiosamente Rocha sí se dio tiempo para responderle en varias ocasiones. Lo cierto es que, cada vez que Mendoza hablaba, el nivel político descendía hasta el subsuelo. Con su proverbial estilo, Sergio Torres lo explicó todo en una frase: “Los que conocemos a Arnulfo sabemos que no está completo”.

Impecable, en cambio, Rosa Elena Millán, con un discurso ágil, pródigo en datos y conocimiento de los problemas de Sinaloa que no necesitó leer, porque es una verdadera mujer de estado.

“Sinaloa ya ocupa gobernadora. Está cansado de ver pasar hombres de Mochis y de Mazatlán. Ya le toca a Culiacán y ya es hora de una gobernadora”, dijo en referencia a que, igual que nunca una mujer ha llegado al Gobierno del Estado, tampoco lo ha logrado ningún nacido en Culiacán.

El formato que el IEES diseñó para este debate daba para más. Desde que se anunció la mecánica, con preguntas de los ciudadanos elegidas al azar, esperábamos que resultara todavía mejor que el primero, porque no dejaba margen a convertirse en un “club de lectura”, como dice el candidato a la alcaldía de Culiacán por el PES, Miguel Ángel “Caballero” Millán, para ilustrar la pésima costumbre de ponerse a leer tarjetas en lugar de debatir.

Creatividad y organización no faltaron. Lo que hizo falta fue voluntad política de parte de la mayoría de los candidatos, principalmente los punteros. Tampoco es para lincharlos: cada uno es libre de emplear su estrategia para alcanzar el propósito mayor: llenar las urnas en la elección que tendrá lugar dentro de 11 días.