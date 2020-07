Faustino: la unidad, clave de la fortaleza del sector campesino

El vigoroso llamado de justicia para el campo que lanzó el diputado local y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, ha dado la nota política en Sinaloa a lo largo de los días recientes.

En Estación Obispo, sindicatura de Emiliano Zapata, Hernández le tomó la protesta de ley a la nueva dirigencia del Comité Municipal Campesino número 21, que encabeza Leonardo Rocha Salazar, el pasado fin de semana. En ese marco, tuvo lugar uno de los pronunciamientos más poderosos de fechas recientes.

Fortalecer al sector campesino de Sinaloa a través de la unidad fue la premisa del discurso de Faustino, quien pidió a los presentes evitar la simulación y trabajar en torno al Comité Campesino y a la propia LCA, pues existen grandes retos actualmente: desde el pago de las cosechas del ciclo agrícola 2019-2020, que se ha retrasado, hasta el pago del incentivo comprometido por el Gobierno federal, que corresponde a 359.69 pesos por tonelada de maíz.

Hoy, denunció, tanto acopiadores como Gobierno federal han retrasado el papeleo, y con ello los pagos. Agregó que se deberá trabajar para que se cumpla el precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, conforme a lo anunciado.

Hernández Álvarez advirtió la inminente desaparición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), institución que ha sido desmantelada por la actual Administración federal.

«En este año desaparece la Secretaría de Agricultura, ya no hay más que cuatro gentes que trabajan allí, y el programa Segalmex está embotellado, porque no tiene personal técnico, no tiene personal capacitado, y si a eso le sumamos que los acopiadores no pagan cuando tienen que pagar, pues esa es la lucha, primeramente con el diálogo; y si no, vamos a tener que tumbar la puerta, tomar bodegas y exigir lo que nos corresponde por justicia. Y por justicia es la rentabilidad del campo». ¡Bien dicho!

LA UAS SIGUE CRECIENDO. Día grande, el de ayer, en la Casa Rosalina: se anunció oficialmente que, para el nuevo ciclo escolar 2020-2021, la Universidad Autónoma de Sinaloa brindará nueva oferta educativa, en la que sobresalen una maestría y ocho licenciaturas, todas en modalidad virtual; además, crea cuatro unidades académicas: una preparatoria y tres para licenciaturas.

Durante la última sesión del Consejo Universitario, que preside el rector Juan Eulogio Guerra Liera, en el punto de Asuntos Académicos, se llevó a cabo la aprobación de 36 dictámenes para la creación de nuevas unidades académicas, extensiones de preparatoria, programas educativos en modalidad virtual, así como la creación y reedición de maestrías y doctorados.

Correspondió al secretario del Consejo y secretario general de la UAS, Jesús Madueña Molina, leer y someter a votación los dictámenes. Bienvenido el avance académico para los sinaloenses.

EQUIPAZO. Increíble la cantidad de áreas en las que el Sistema DIF Sinaloa prodiga su obra benéfica, desde que es presidido por la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Ayer, por ejemplo, se clausuró con éxito el programa Fábricas Comunitarias de Block, que logró la elaboración de 390 mil piezas.

Acompañada de la mejor colaboradora que pudo tener, la directora general del DIF Connie Zazueta, la primera dama comentó que nuestro estado se convierte en ejemplo nacional con este proyecto, que ofrece a las familias de comunidades vulnerables los medios y herramientas para su autodesarrollo. Enhorabuena.

¡EXACTO! Nos despedimos con la más reciente frase de Fernando Pucheta que, como siempre, es tendencia en redes sociales: «La tristeza es pasajera, pero las heridas en el corazón son para siempre».

Recuerden seguir los hashtags de las campañas que promueve la agrupación humanitaria Pucheta, una mano amiga: #QuédateEnCasa y #ConsumeLocal.