Faustino: universitario, hombre de empresa y de palabra

Debajo del sombrero de Faustino Hernández Álvarez hay un hombre del que poco se ha hablado: el universitario, catedrático de la UAS durante 27 años (hoy jubilado), donde también fue investigador de tiempo completo en ciencia botánica, fitotecnia y silvicultura.

Es un ingeniero agrónomo, un diputado y un político de alto nivel, pero también un hombre orgulloso de su origen campesino, que ha sabido superarse a base de lucha, estudio y tenacidad.

Es, también, un hombre de palabra, y eso sí todos lo saben. Hasta hoy, no le ha quedado mal a nadie; a estas alturas ya se sabría. Sigue el estilo del gobernador Quirino Ordaz Coppel: jamás promete lo que no podrá cumplir. Si Quirino no lo hizo ni en su campaña, Faustino tampoco lo hará en la suya.

Gente de fiar existe muy poca, sobre todo en la política; a esa jerarquía pertenece Faustino.

APUESTA GANADORA. Fue uno de los escasos candidatos no morenistas que triunfaron en la elección del 2018. La razón: compitió por la zona del municipio donde mejor lo conocen, donde nació y ha vivido siempre, apegado a sus raíces, como toda persona de bien. En las ocho sindicaturas del valle de San Lorenzo y las colonias de Culiacán que componen el distrito 19, ganó la diputación local con amplio margen, aun con el «tsunami» lopezobradorista, porque los electores se sienten representados por él. La prueba de fuego vino con la pandemia: como ningún otro legislador, Faustino ayuda a la población con apoyos diversos, desde alimentarios hasta de sanitización de autos y hogares.

Ciudadanos de todos los sectores de la sociedad lo reconocen, y ha hecho buena mancuerna con el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, otro gran especialista en temas del agro, quien pronunció el día del registro de Faustino para la alcaldía:

«¡Aquí estamos dos caballones que sacaremos adelante a Culiacán y a Sinaloa!».

En las filas del PRI no existe duda alguna de que Faustino Hernández ganará la elección en el municipio capital, al igual que Mario Zamora la gubernatura.

Sigue en negociaciones el frente amplio para Culiacán con los otros dos partidos que lo integran. A medida que panistas y perredistas conocen a Hernández, la alianza a nivel municipal se vuelve más sólida. El miércoles pasado, Faustino publicó en Facebook la reunión que sostuvo con los dos diputados locales de Acción Nacional, Roxana Rubio y Jorge Villalobos. La armonía es notoria en la foto: ellos ya lo conocen, son compañeros de Legislatura, y les consta que sabe de lealtades y de cumplir compromisos.

GENTE DE TRABAJO. La cultura del esfuerzo lo ha llevado a ser empresario agrícola y ganadero, sin olvidar nunca de dónde viene. De allí, la amplia base social que Faustino posee y que lo enfila a convertirse en el próximo presidente municipal de Culiacán.

Los hechos fundamentan la confianza en que Faustino Hernández logrará que la ciudadanía culiacanense llene las urnas con votos a su favor el 6 de junio.

Al Ayuntamiento, entonces, llegará no solo con la preparación profesional, legislativa y el liderazgo que posee en los sectores productivos (encabeza la CNC en el estado y antes fue presidente de la Unión Ganadera Regional), sino con la experiencia de haber sido regidor del cabildo de Culiacán en dos periodos: 2011-2014 y 2017-2018.

Conoce a fondo las necesidades de los culichis y la manera de resolverlas.

Política y socialmente, pues, Hernández Álvarez se ha ganado con creces la oportunidad de ser presidente municipal de su tierra.

Otros, ante el electorado, se ponen el sombrero como parte de un disfraz para verse «de pueblo». Faustino lo porta con gallardía porque no finge: es pueblo.