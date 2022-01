Fin de fiesta: ómicron está en Sinaloa; dos casos confirmados

audima

Quizá la primera medida de prevención es dejar de hablar de la pandemia en tiempo pretérito. Hace tiempo que, en conversaciones personales y en redes sociales, esta costumbre cobró popularidad hasta llevar a muchos a creer que, en efecto, el covid-19 era cosa del pasado.

Craso error. El mundo entero ha asumido de nuevo medidas extremas ante una nueva ola de contagios generada en este invierno por la cepa sudafricana ómicron, ya presente en todo el planeta, incluidos México y, particularmente, Sinaloa.

La confirmación del segundo caso de la variante ómicron en Culiacán fue la portada de ayer en EL DEBATE, donde el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, transparente hasta la médula, advirtió que los contagios de covid-19 (mayormente de la variante delta y otras ya conocidas) se han desbordado a nivel nacional, con 10 mil casos en un día, y en el plano estatal con un promedio de 180 diarios.

Al mismo tiempo, ayer se inició con la aplicación de la dosis de refuerzo (también llamada tercera dosis) a personal de salud, el sector más estratégico en el combate de la pandemia.

La figura del químico Cuen Ojeda brinda certidumbre en esta nueva etapa de la crisis sanitaria. Es uno de los muy escasos funcionarios públicos comprometidos con la verdad y con la ciudadanía, que jamás va a disfrazar la realidad para no generar pánico, pero tampoco habrá de infundirnos una falsa tranquilidad que nos conduzca al descuido. El justo medio, esa es la política de Cuen, insistente en todo momento en que nada nos protege tanto del contagio como el cubrebocas, la sana distancia y escrupulosos hábitos de limpieza personal.

Seamos claros, los estudios internacionales coinciden en que la pandemia de covid-19 continuará activa en el mundo hasta, por lo menos, 2024. Por lo menos.

SEGURIDAD PÚBLICA. Si bien la ráfaga es inconfundible, lo cierto es que la mayoría de nosotros suele confundir el ruido de los balazos con el de los “cuetes”. Suele suceder las noches de Año Nuevo.

El gobernador Rubén Rocha Moya dedicó la parte central de su conferencia semanera de ayer (que no interrumpió ni un solo lunes en estas fiestas) a agradecer a la sociedad sinaloense en general por haber atendido el llamado que hizo para no recibir el 2022 con la mala costumbre de disparar armas de fuego al aire.

El balance en esta ocasión, informó, fue una baja sensible de esta práctica; el reporte fue de 27 denuncias al servicio de emergencia 911 por disparos, menos de la mitad que el año anterior, cuando se presentaron 63.

Rocha fue insistente, en fechas previas al fin de año, en su llamado a no “echar bala” por el riesgo que ello implica dado que los tiros perdidos han cobrado vida en festejos anteriores.

El exhorto del gobernador fue escuchado aunque él, con su proverbial modestia, comentó:

“Agradezco a la sociedad, no nos queremos colgar coronita, claro se los informé a ustedes el lunes pasado, hicimos un operativo que consistió en tener presencia en los puntos que ya se registran como de recurrencia en esta conducta y ahí estuvo la Policía Estatal, estuvo la Guardia Nacional, estuvo el Ejército, se tuvo presencia, pero fundamentalmente es cosa que yo agradezco a la ciudadanía; esto es un problema de cultura o anticultura que ya se está reflexionando, tuvieron en cuenta nuestros llamados. A todos los medios les agradezco porque estuvieron informando y diciendo no tiren”.

No tiraron, al menos no tanto como otros años, pero las buenas nuevas en seguridad no paran allí.

El mandatario estatal presentó un informe de cómo cerró Sinaloa en incidencia delictiva, con una reducción del 21 por ciento en el principal indicador, que son los homicidios dolosos.