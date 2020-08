Jóvenes ejemplares de Mazatlán hacen la diferencia en plena crisis

En su ya tradicional recorrido por las zonas rural y urbana de Mazatlán y otros municipios, que transmite en vivo a su copioso público en Facebook, Fernando Pucheta documentó ayer un caso admirable en Villa Unión: el de los jóvenes de la agrupación Caresur (Comisión de Auxilio y Rescate del Sur de Sinaloa AC) dedicados a prestar primeros auxilios y traslado de personas heridas (sobre todo en accidentes carreteros) a hospitales, en su vieja ambulancia. No cobran un solo peso. Cada familia les da lo que puede. Para ellos, ayudar es un apostolado.

Mauricio Antonio Ávila Regalado, de 23 años de edad, encabeza a esta treintena de jóvenes paramédicos que han salvado cientos de vidas.

Logran sostenerse a base de «botear» diariamente en Villa Unión, con el fin de pagar gasolina y reparaciones de la camioneta de modelo antiguo que compraron hace casi dos años a la Cruz Roja de Mazatlán.

Cada uno de estos heroicos jóvenes tiene un empleo o estudia. Mauricio, por ejemplo, trabaja en una ladrillera, al igual que varios de sus compañeros que, como él, son o han sido bomberos.

Se trata de muchachos humildes que, dijo Pucheta, necesitan el apoyo de la población, del Gobierno y del sector empresarial para comprar una nueva camioneta que sirva de ambulancia, a fin de atender a un mayor número de personas.

Por supuesto, la asociación Pucheta, Una Mano Amiga, ya brinda ayuda a estos jóvenes, amén de la difusión que significa aparecer en la página de Facebook de Fernando, con 367 mil seguidores. El video, en solo ocho horas, superaba ayer las 80 mil reproducciones.

Pucheta pidió a los mazatlecos tomar como ejemplo a estos jóvenes: dejar de lado la ociosidad y no tomar malos caminos, como clave de un futuro seguro y exitoso.

«Es importante motivar a los jóvenes con ejemplos de vida como este», dijo el carismático político priista, por cierto uno de los más populares entre los nuevos electores. El año próximo habremos de corroborarlo.

MES DE LA JUVENTUD. Para no salirnos del tema juvenil, agosto es, por si no lo sabía el amable lector, el Mes de la Juventud.

Por supuesto, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Joaquín Rodríguez Astengo, desarrolla en estos días un nutrido programa de actividades dirigidas a las nuevas generaciones de sinaloenses. Una agenda en línea, desde luego, como corresponde a los tiempos.

La temática es de lo más variada: ya se presentó una conferencia sobre la pandemia y un curso de huertos familiares; hoy se ofrece una exhibición de freestyle, así como el evento «Jóvenes plantando vida»; mañana habrá un panel con los dirigentes juveniles de los partidos políticos; el viernes 14, un concierto digital joven; el 21, un torneo de Super Smash Bros. Ultimate; y el 28, un concurso de canto y dibujo en Ahome. Entre las actividades más importantes figuran los talleres de buscadores de empleo, que tendrán lugar el 14 y el 28 en Culiacán; el 19 y el 26 en Mazatlán, y el 21 en Ahome.

Las transmisiones en vivo se realizan desde la página del ISJU en Facebook, donde están disponibles los videos de las actividades pasadas. ¡Enhorabuena!

PÁNICO NO, RESPETO SÍ. El Dr. Efrén Encinas Torres se llevó las fanfarrias con su declaración de ayer: «No hay que tenerle pánico o miedo al COVID, hay que tenerle respeto, respetarlo como a una persona; yo te respeto, tú me respetas, y el respetarlo es tener la sana distancia, me alejo de ti un poco, me pongo cubrebocas; ese es el respeto que le debemos tener, y con esa sola participación y empoderamiento en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a hacer que esto se haga a un lado».

Bien por el secretario de Salud del estado, quien encabeza una labor titánica para evitar más contagios. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.