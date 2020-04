La guerra contra el coronavirus... y contra la desinformación

Contundente acción, en medio de los esfuerzos gubernamentales contra la pandemia a nivel regional, tuvo lugar ayer al mediodía en el puesto de control sanitario de La Concha, Escuinapa, justo en los límites de Sinaloa y Nayarit. Ambas entidades federativas, representadas por sus respectivos gobernadores, firmaron un convenio de coordinación y colaboración para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los mandatarios estatales Quirino Ordaz Coppel y Antonio Echevarría García se comprometieron a unir esfuerzos para ganarle la batalla al coronavirus, en momentos en que la epidemia es causa de una crisis global.

El relevante acto se difundió de manera profusa, gracias a que fue transmitido en vivo por Facebook Live. Los gobernadores hicieron énfasis en la importancia de que todos los sinaloenses y nayaritas apliquemos la estrategia de quedarnos en casa como principal medida de prevención.



TIPS EVORENSES CONTRA EL VIRUS. Tras un espectacular arranque de las acciones de sanitización este fin de semana en Salvador Alvarado, ayer se intensificaron los trabajos en distintos puntos de la ciudad de Guamúchil, priorizando las áreas vecinas a los hospitales.

El alcalde Carlo Mario Ortiz se consolida como uno de los más activos enemigos del coronavirus en esta guerra campal de sanidad en Sinaloa.

El titular de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil del municipio, Luis Alberto Gastélum, recomendó a la ciudadanía reforzar en el hogar los trabajos de sanitización. En casa —explicó— podemos hacer la mezcla con la que sanitiza, añadiendo 10 mililitros de cloro por cada litro de agua.

Con este líquido se deben limpiar o rociar todas las superficies, así como los objetos que son utilizados de manera recurrente, como celulares, llaves, el exterior y el interior de los vehículos, etcétera. Hay que aplicar estas medidas periódicamente para mejores resultados. Valen para todos. ¡Apliquémoslas!

REDES SOCIALES Y COVID-19. Para la reflexión, compartimos el siguiente mensaje que, firmado por la Dra. Iliana del Rocío, circula en WhatsApp con un llamado al uso responsable del internet en la crisis sanitaria, económica y social que hoy enfrentamos:

«Las redes sociales nos encantan. Han sido muy útiles para crear conciencia colectiva, iniciar movimientos políticos, difundir información que no divulgan los medios tradicionales. El asunto es que, en uso de nuestra libertad de expresión, somos poco responsables. Estamos listos para expresar todo aquello que ignoramos, pero que en nuestra cabeza se nos ocurrió que estaba bien.

¿No es esto de lo más inofensivo? ¿No tenemos todos el derecho de expresarnos? Sí tenemos el derecho, claro, pero no es inofensivo. La desinformación genera miedo y desánimo. Nuestras frases poco sustentadas, en vez de ayudar, saturan a los otros de opiniones sin sentido. Algunos, incluso, optan por ya mejor no creer nada, y peor aún: por no actuar.

»Seamos responsables con lo que compartimos en estos tiempos de miedos.

»Desconfía de notas que expresen frases catastróficas. Desconfía de artículos que no presenten evidencia. Si no eres especialista, evita tus recomendaciones y diagnósticos hacia los demás.

»La información oficial no siempre es correcta, pero es la información oficial.

»La fuente importa, y habla de lo que lees. Fíjate en la reputación del medio de información.

»Desconfía de todo aquello que resulte irreal o exagerado. Contrástalo con otras fuentes».

Si cada uno de nosotros atendemos estas recomendaciones, contribuiremos de manera sustancial a superar con éxito el momento que vivimos. Responsabilidad es la clave, amigas y amigos.