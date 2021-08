La presidencia de Morena, otra clave del futuro mapa político

Tan importante como el gabinete de Rubén Rocha Moya será, para la Cuarta Transformación en Sinaloa, el presidente o la presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena.

El cargo está acéfalo desde que en 2018 el hoy senador Raúl Elenes fue nombrado titular de Conapesca: tres años sin cabeza, ya no hablemos de estructura.

He allí una de las razones estratégicas de que Rocha, contra viento y marea, sostuviera su proyecto de candidaturas comunes con el PAS, el partido con la maquinaria electoral mejor aceitada del estado.

Ello, porque Héctor Melesio Cuen Ojeda aprendió la lección de 2018: existe la idea de que aquella elección la perdió no en las urnas, sino en el conteo de votos. El PAS no tuvo cuadros apropiados en todas las casillas, es decir, personas entrenadas y con una convicción partidista tal, que cuidaran celosamente cada sufragio. De allí la hipótesis de que hoy Melesio Cuen sería senador por el principio de primera minoría, y no Mario Zamora, del PRI, un partido con absoluto control de su estructura y la formación de sus cuadros; se dice que cualquier líder tricolor de colonias populares está políticamente más preparado que varios diputados morenistas.

El presidente del PAS no es de los que tropiezan dos veces con la misma piedra. Fue así que desde 2020, en pleno inicio de la pandemia y con todas las limitaciones presenciales de esta crisis, Cuen Ojeda hizo uso de herramientas tecnológicas para desarrollar un trabajo diario con los liderazgos del PAS en todos los distritos del estado, sus comités y subcomités seccionales.

Mientras tanto, en Morena, la militancia se entregaba a una guerra intestina de todos contra todos por las candidaturas. Resultó impresionante la cantidad de registrados para todas las posiciones, desde la de gobernador hasta las de regidores; reflejo de una grave ausencia de cultura política.

Esa inercia de atenerse a “la marca AMLO”, es decir, a la fuerza popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ganar elecciones sin preparación y sin esforzarse en la ardua labor que implica una campaña, les resultó en 2018 y también este año, en que el “tsunami” morenista arrasó aún más, dado que a AMLO se sumó otra poderosa “marca”: la que, con un trabajo político y social de cinco décadas, ha forjado Rubén Rocha Moya.

Para fortuna de Morena, el gobernador electo sabe que a su partido le urge estructurarse o, más temprano que tarde, perderá todo lo ganado.

Prueba de la importancia de la organización interna, fue el inicio de la campaña de Rocha. Escasos morenistas apoyaban sus actos, pues estaban divididos: unos porque le apostaban a otro precandidato y otros por rechazar la alianza con el PAS, amén de los grupúsculos antagónicos a tal o cual abanderado local.

Fue el PAS quien organizó y dio vistosidad a aquellas reuniones iniciales. Morena tenía a un extraordinario candidato a gobernador, pero sin un andamiaje electoral para movilizar a sus simpatizantes, los resultados no habrían sido los mismos.

Hacia las semanas finales de campaña, los rebeldes de Morena se sumaron a las actividades proselitistas, sobre todo a raíz de aquel acto memorable en Los Mochis donde Rubén Rocha dio un enérgico golpe a la mesa al advertir: “Promover el voto cruzado es una traición al partido”. La elección arroja un triunfo rotundo del “cuatro de cuatro” en favor de los candidatos de Morena-PAS.

El liderazgo del gobernador electo habrá de reflejarse en la vida interna de Morena a nivel estatal: un partido ordenado de militantes con formación política. El perfil de quien ocupe la dirigencia será una de las más importantes tareas de Rubén Rocha Moya, hoy por hoy, la esperanza de Morena Sinaloa.

