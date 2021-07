La tercera ola y el imperativo de aprender a coexistir con el virus

Seamos sensatos y no politicemos un tema de por sí complejo, literalmente de vida o muerte. Cerrar negocios no soluciona la pandemia, la empeora. La economía no puede ser paralizada de nuevo y el confinamiento solo agrega otra crisis, la financiera, a la de salud.

Además, está demostrado que el confinamiento total disminuye las defensas en el ser humano y detona otros problemas, que van de la salud emocional a la violencia intrafamiliar. Allí están las cifras oficiales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La tercera ola no tiene por qué llevarnos a repetir el escenario apocalíptico del año pasado, porque las condiciones no son las mismas: ya existe en la sociedad una cultura de prevención, sabemos que el modo más eficaz de protegernos del contagio es “el triángulo de la vida” (cubrebocas, antibacterial y sana distancia), y si no aplicamos las medidas es porque no queremos. Es hora de hacernos responsables de nuestra propia salud y de la de los demás. No podemos decirnos inocentes.

Otro elemento clave es la experiencia que el año pasado dejó a los profesionales de la salud a todos niveles. A diferencia de 2020, hoy no están ante un enemigo desconocido y saben cómo hacerle frente. En tiempo récord, el Gobierno de Quirino Ordaz habilitó numerosas hospitales covid y ha destinado cuantiosos recursos al combate del virus. Además del trato especial que le significa su buena relación con el Gobierno federal, realiza cada día más gestiones en materia sanitaria ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, como fue la inmunización de los maestros sinaloenses y, ahora, el envío anticipado de vacunas a Mazatlán y Culiacán, los municipios con mayor número de casos; ayer arribaron 200 mil dosis para inocular a personas de 30 a 39 años, el sector poblacional más afectado.

He allí, amigas y amigos, un arma efectiva que no teníamos el año pasado. Hay vacunas, se están aplicando y funcionan. Claro que funcionan.

La doctora Tania Clarissa Medina, titular de la Representación (antes delegación) del IMSS en Sinaloa, confirmó el miércoles lo que a nivel global han certificado los organismos de salud: el repunte en los contagios se da, mayoritariamente, en población no vacunada.

El doctor Anthony Fauci, reconocido como máxima autoridad mundial en infectología, aseguró en Washington que el 99.2 por ciento de las muertes recientes por la SARS-CoV-2 se da en personas no inmunizadas.

Ahora bien, no se trata solo de la vacuna. Los jóvenes son los más descuidados en términos de distanciamiento social y uso del cubrebocas, bajo la falsa creencia de que la covid-19 “es de viejitos”.

La diputada Angélica Díaz presentó hace un año una iniciativa, respaldada por más de 100 mil firmas que obtuvo la convocatoria de Héctor Melesio Cuen como líder del PAS, en aras de volver obligatorio el uso del cubrebocas. Otra propuesta en el mismo sentido subió ayer la diputada del PRI Lupita Iribe, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. El tema ya está en la mesa. Ojalá prospere.

En los últimos dos días, el Gobierno de Quirino Ordaz, a través del secretario de Salud Efrén Encinas, ha anunciado una serie de medidas emergentes que vienen a endurecer los protocolos sanitarios. Ahora falta que los acatemos.

Sería muy pretencioso querer reeducar a los sinaloenses desde una simple columna, sobre todo en este momento en que, si algo sobra en el estado, son columnistas.

Estamos a nada de ser más los columnistas que los lectores.

Exponemos, sin embargo, lo evidente: aprender a coexistir con el virus y adaptarnos a nuevas formas de convivencia es la premisa y, hasta hoy, la única solución probada en este tema. La gran diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte.

Síguenos en