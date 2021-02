Las primeras 60 horas de Mario Zamora: cercanía con la gente

Por su natural charm, por la pareja de revista que forma con Wendy Ibarra, por su educación superior en Londres, por los altos cargos federales que ha ocupado, por su amistad con muchos de los hombres y mujeres más poderosos del país (empresarios, políticos, militares, intelectuales), por lo que usted guste y mande, permeaba en ciertos sectores la idea de que Mario Zamora era algo así como un personaje inalcanzable.

Dos días y medio bastaron para que él, en persona, demostrara lo contrario, al visitar los 18 municipios del estado. Todo un récord, en fehaciente ejemplo de cercanía con la gente.

La sencillez es una cualidad que distingue al verdadero Mario: es una de esas escasas personas a las que el poder no trastorna, sino, al contrario, las vuelve más humildes y mejores seres humanos. Pocos como Mario.

Ayer desayunaba en los famosos burritos de la Belisario y Juárez en Los Mochis con Armando «Kory» Leyson, un cuadro político clave en Guasave (hoy en poder de Morena) que se sumó al proyecto de Zamora.

Con asombrosa facilidad, el candidato a gobernador de la alianza Va por Sinaloa se ha echado a la bolsa no solo a sus correligionarios del PRI, sino a las bases del PAN y del PRD, que cuestionan ciertas candidaturas, pero ninguno la de Mario. De buena fuente, sabemos que los tres partidos irán juntos en la mayoría de las alcaldías.

MATEMÁTICA APLICADA. Quien lo haya visto, no nos dejará mentir: Quirino Ordaz luce más feliz que nunca; se le nota contento, risueño, y donde se para pide, en corto, el apoyo a Mario Zamora.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán: es evidente que Mario fue propuesto por Quirino para la candidatura a sucederlo, no por un tema afectivo, ni siquiera de militancia, sino pura y fríamente aritmético: las mediciones finales colocaron a Zamora a la cabeza de las preferencias electorales.

Basta, pues, de buscarle tres pies al gato o «bubis» a las culebras. «Seamos serios», dijera Federico Arreola.

PLANA MAYOR. Brillante debut registró Heriberto Galindo Quiñones en el Senado de la República. Aunque rinde protesta hasta el 1 de marzo como suplente de Mario Zamora, el lunes le dio la bienvenida el coordinador de la fracción parlamentaria priista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, en presencia del presidente del CEN de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del propio senador Zamora, para participar en las reuniones plenarias celebradas ayer y antier de manera virtual. Galindo intervino en contra de la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y de «los fallos erráticos y parciales» del Tribunal Electoral de la Federación.

SOS. Morena abonó fuertemente a sus simpatías entre el electorado, gracias al apoyo que su coordinadora de bancada en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, dio al tema de la protección animal. La mayoría morenista (en especial Francisca Abelló y Apolinar García, además de Domínguez) mostró sensibilidad a una causa cada día más relevante para la ciudadanía: defender la vida de los animales y combatir la crueldad en su contra.

El que no entiende, al parecer, es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Vecinos de la colonia El Vallado denunciaron con un video en Facebook la construcción de un centro de exterminio animal: justo lo que acaban de combatir sus compañeros de partido de la 63 Legislatura. Seguiremos al pendiente.

IMPORTANTE. Salud mental en tiempos de pandemia es el tema que desarrolla un grupo de especialistas en un evento digital imperdible, bajo el auspicio de EL DEBATE, con instituciones de México y Estados Unidos: hoy, a las 17:00 horas, será transmitido gratuitamente por Zoom, previo registro en la red Eventbrite. Más información en la página vozprosaludmental.org.mx.