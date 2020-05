Las tres armas más poderosas para vencer al coronavirus

Hemos aprendido a querernos vía WhatsApp y videollamada. La contingencia y su consecuente aislamiento nos colocan ante una nueva forma de expresar el amor, que sigue siendo eso, aun tras el filtro de los dispositivos electrónicos: amor a nuestros familiares, a nuestras parejas, a nuestros amigos... Todo sea por nuestra salud.

Cinco buenos amigos de quien esto escribe dieron positivo a la prueba de COVID-19, y, con ello, asistimos a la llegada de la pandemia a nuestro círculo personal. Nos referimos a las queridísimas Elina Petris y Connie Zazueta, a quienes nos une un cariño fraternal, así como a los no menos estimados Óscar Pérez Barros, Arturo Soto y Rafael Martínez.

Con la fe puesta en que pronto podremos abrazarlos de nuevo, como antes, enviamos desde aquí, para ellos, un mensaje de afecto solidario y elevamos oraciones al Padre Celestial por su rápida recuperación. Así sea.

CUIDÉMONOS. La noticia de que el coronavirus ya atacó a personas cercanas nos ubica de modo dramático ante la realidad de esta crisis sanitaria: el COVID-19 existe, está aquí y es uno de los enemigos más peligrosos que la raza humana haya conocido.

Contamos con tres armas poderosas para detenerlo: quedarnos en casa, practicar la sana distancia y extremar la higiene.

Salvo episodios vergonzosos como el del 30 de abril, en que multitudes de personas salieron en tropel a las calles, so pretexto de celebrar a los niños, a los que estamos obligados a proteger, la mayoría de los sinaloenses hemos hecho nuestra tarea más que bien, con estoicismo.

Por fortuna, en el estado contamos con autoridades que, lejos de maquillar la pandemia, nos presentan la realidad tan cruda como es, y Culiacán en particular es una de las cinco ciudades del país con mayor índice de contagios y fallecimientos; lo acaba de reconocer el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Más allá de la transparencia en las cifras, Quirino y su Gobierno han puesto manos a la obra con rapidez y eficacia. Prueba de ello es la entrega del nuevo Hospital General de Culiacán al Ejército mexicano para su habilitación como nosocomio exclusivo de pacientes con coronavirus.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Secretaría de la Defensa Nacional, que seguramente pondrá en operación el hospital a la brevedad posible.

El gobernador advirtió que nos encontramos en los días más críticos en materia de contagios, por lo cual no debe haber relajamiento en las medidas.

Al respecto, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, llamó a la población a no repetir el lamentable capítulo del jueves, sobre todo el próximo domingo, en que se celebra el Día de las Madres. Son tiempos de festejar en casa, en la intimidad familiar, más unidos que nunca. El mejor regalo para mamá es la salud.

FUERZA UAS. Con un mensaje memorable, el rector Juan Eulogio Guerra Liera encabezó ayer la celebración del 147 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un festejo inédito, desde luego, al cual la UAS arriba como «una universidad vigente, que no se pasma ante la emergencia, que no se detiene ante la insuficiencia y no se escuda en su autonomía», dijo el doctor Guerra en su mensaje difundido de manera virtual, como corresponde en los actuales tiempos: «Somos una universidad actual y reflexiva que ya está trabajando en lo que vendrá después de la pandemia, tomando nota de las lecciones de esta situación, y aprendiendo a ser mejores después de la crisis. Si la emergencia nos encontró unidos, después de ella debemos estar aun más. Si la pandemia que hoy impacta a nuestro país nos ha puesto a prueba, hoy más que nunca tendremos que salir más fuertes y victoriosos de esta situación», ponderó el rector de la máxima casa de estudios del estado.

¡Enhorabuena!