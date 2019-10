Lo bueno y lo malo de Ahome: ejemplos encontrados de oficio político

Hasta cuando decide algo bien, lo hace mal, dícese del presidente municipal de Ahome, Guillermo Chapman, tras su retorno triunfal a las pasarelas del escándalo político. Esto a raíz de la detención de ciudadanos que pretendieron enmendarle la plana y repintar de blanco los pasos peatonales que, en supuesto apoyo a la comunidad LGBT+, el alcalde morenista ordenó cubrir con los colores del arcoíris hace unas tres semanas.

Si bien la propuesta original era que la bandera gay figurara en la señalización de la Zona 30, la de mayor visibilidad de Los Mochis, Chapman decidió colocarla en la plazuela 27 de Septiembre, justo frente al templo del Sagrado Corazón. Sobra quien interprete la medida como una abierta provocación. Lo cierto es que la Iglesia no cayó en el juego; tampoco los grupos conservadores organizados de la sociedad.

Resulta por lo menos sospechoso que hasta ahora surgieran presuntos mochitenses «homofóbicos» que reaccionaran en contra de la medida y actuaran en consecuencia.

Todo indica que el nuevo Billygate no sea sino un distractor para que la opinión pública desvíe la mirada de los grandes problemas de la actual Administración municipal, sin importar llevarse entre las patas de los caballos a una de las más nobles causas con sello de asignatura pendiente en este país: los derechos de la diversidad sexual.

MARIO ZAMORA. El siguiente comentario bien pudiera titularse «Cómo erizar la piel de un sinaloense en tres acordes musicales».

Desde su informe de labores, el senador ahomense Mario Zamora Gastélum no ha dejado de hacerse presente en las redes sociales, y, lo que es más importante, en el comentario cotidiano de todos los sectores de la población.

El formato del acto, insólito desde cualquier punto de vista, combinó las artes escénicas con los avances de la tecnología y la política en su sentido más puro, tal y como la entiende Zamora, y cuyo principal signo visible fue la asistencia de legisladores de los principales partidos al informe, que tuvo lugar hace más de una semana en el Teatro Lince, de la Universidad Autónoma de Occidente, en Culiacán.

Juvenil en sus tenis Nike Jordan —todo es mensaje: just do it (simplemente hazlo)—, Mario destacó en su informe como senador un total de 2 mil 258 acciones legislativas y más de 4 mil gestiones en favor de los sinaloenses. Presentó seis iniciativas, entre las que destaca la ley Zamora, para hacer obligatorio el dictamen patrimonial de todos los servidores públicos y representantes populares: que contadores públicos certificados corroboren la congruencia entre el sueldo y el modo de vivir del funcionario. La iniciativa entraña un combate frontal a la corrupción.

Más que la numeralia, importante de por sí, dados sus resultados, lo que mayormente queda grabado en la conciencia de los sinaloense es, a nuestro juicio, la parte final del mensaje de Mario Zamora, cuando preguntó: «¿Qué sientes al escuchar esto?», para dar paso al sonido de los primeros acordes de El sinaloense.

Vibrante el teatro lleno en su totalidad, al igual que los miles de miles de personas que seguían la transmisión en vivo por internet, el senador priista sinaloense cerró entonces su intervención con el siguiente mensaje, que, por su naturaleza, permanece vivo entre quienes lo escuchamos: «A ti, ciudadano, te pido que estés atento, que nos organicemos para que seamos más exigentes con nuestros gobernantes, que no nos dejemos llevar solo por el discurso fácil, por la frase atractiva. México es grande, y más grande será si trabajamos juntos por una misma causa, que es tener un mejor país».

Caló hondo, ¿no lo cree usted así, amable lector, lectora?