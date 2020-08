Mensaje político de AMLO, c. c. p. morenistas sinaloenses «distraídos»

Por si hubiera duda (aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver), el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo tan claro como el agua: su relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel es excelente: «No tenemos ninguna diferencia, no hay pleitos, sumamos esfuerzos, voluntades, recursos, poniendo por delante el interés del pueblo, el interés de Sinaloa, el interés de la nación», dijo el primer mandatario durante su gira de ayer.

«Con copia para», como dicen las cartas de oficina (c. c. p.), el morenismo estatal, que no acaba de entender la línea política marcada por la máxima figura de su partido en relación con Quirino.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Inmersos en un afán tan patológico como infructuoso de afectar la imagen de Ordaz, cuadros de Morena, como Rubén Rocha y Graciela Domínguez, incurren en errores políticos que, lejos de afectar la relación entre presidente y gobernador, lo que logran es una división en su partido, cuya factura les hará pagar López Obrador más pronto que tarde.

Digna de reconocerse, pues, es la congruencia que, con respecto a Sinaloa y a Quirino, marcó esta visita de AMLO («ALMO», le dicen en las redes personas que dizque salen a defenderlo y no saben ni sus iniciales).

Al término de la gira por Sinaloa, el presidente invitó a Ordaz Coppel a Navojoa para seguir conversando en el trayecto. De allá se regresó el gobernador a eso de las 17:00 horas, y cuentan que dijo: «Excelente gira. Mejor, imposible».

NOBLEZA OBLIGA. Y como hechos son amores, el presidente hizo una serie de compromisos con Sinaloa, en esta nueva gira oficial: garantizó el pago a los productores de maíz, con una bolsa de 1600 millones de pesos; adelantó que se basificará a todos los trabajadores de salud contratados para atender la pandemia; aseguró que se concluirán las carreteras a Badiraguato-Chihuahua, y San Ignacio, Tayoltita, Durango, así como la presa Santa María; y por si fuera poco, dio su palabra de que se culminará el dren Bacurimí, que beneficiará a 70 mil habitantes de Culiacán, evitará inundaciones y desfogará el doble de agua.

El gobernador Ordaz reconoció la disposición del presidente López Obrador. Previamente, al darle la bienvenida, Quirino destacó los avances que tiene la entidad en materia de seguridad pública, al mejorar sus índices delictivos, y destacó las acciones que se desarrollan para hacer frente a la COVID-19. El gobernador calificó de muy positivo que el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas se entregue mensualmente, y no trimestralmente, para apoyar la liquidez de las finanzas estatales.

CUEN Y AMLO. Impactó el gesto de sencillez, lo mismo que de compromiso con las mejores causas, por parte de Héctor Melesio Cuen Ojeda al hacerse presente, como un ciudadano más, en la mesa receptora del Gobierno federal, que se instaló con motivo de la gira presidencial. El objetivo: entregar un documento para solicitar a AMLO que se atiendan las necesidades sociales de los sinaloenses.

El presidente del Partido Sinaloense, exalcalde de Culiacán, exdiputado y exrector de la UAS, fue saludado por numerosas personas que se le acercaron a su llegada a la Plazuela Obregón, donde se colocó el llamado Centro Integrador de Desarrollo para recibir peticiones al Ejecutivo federal.

El documento de Cuen explica que el gobierno federal ha dejado de atender a los sectores productivos de Sinaloa, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las jefas de familia, que padecen los estragos de la contingencia. Señala el líder del PAS:

«Sabemos que, cuando existe una visita de esta envergadura, suele venir acompañada de beneficios para los ciudadanos, por eso estamos solicitando que no se deje de lado a los sectores productivos, que han sido muy golpeados por esta emergencia sanitaria y la consecuencia económica que conlleva las medidas preventivas». ¡Bien hecho!