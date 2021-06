Otro ‘morenazo’ se avecina en los principales municipios

Hacia el mediodía de ayer, el doctor Rubén Rocha Moya caminó por el bulevar Agricultores para recibir, en el centro de vacunación de la escuela Revolución, la segunda dosis de AstraZeneca, y así completar su esquema contra el coronavirus, que ya venció en dos ocasiones.

Llegó folder en mano, con los documentos requeridos, e ingresó al lugar en su turno como un ciudadano más. Nadie que no sea sinaloense creería que se trata del hombre que, según las proyecciones electorales, será el gobernador del estado a partir del 1 de noviembre.

El gesto de humildad dibuja de pies a cabeza a la persona de Rubén Rocha. Y eso, todo aquel que lo haya tratado a lo largo de su vida, lo sabe.

OLA GUINDA. De acuerdo con los resultados que arroja el estudio de intención de voto publicado ayer por EL DEBATE, no solo Rocha se perfila para ganar en las elecciones del domingo, sino todos los candidatos de Morena y del PAS a las presidencias municipales de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato y Guasave.

La gran sorpresa es la da Gerardo Vargas Landeros en Ahome, que registra un crecimiento superior al 100 por ciento en 15 días: de 15 puntos en la anterior consulta, subió a 31.78.

Funcionó, evidentemente, la advertencia lanzada por Rubén Rocha Moya justo allí, en Los Mochis, el 19 de mayo a la militancia de todos los municipios:

“Promover el voto cruzado es una traición a Morena. No permitiremos que nos fracturen. A mí me deshonra quien quiera votar por mí, y vote en contra de alguno de mis compañeros. Por lo tanto, no al voto cruzado”.

Cuatro de cuatro, fue la consigna que con firmeza estableció Rocha desde el principio, con su clásica señal de cuatro dedos en alto.

Es previsible que la fuerza Morena-PAS irradie en las diputaciones federales y locales, si bien hay triunfos que ya se visualizaban desde el inicio, como el de Feliciano Castro Meléndrez en el distrito 13 de Culiacán.

PUCHETA Y FAUSTINO. La encuesta de EL DEBATE deja un trecho de oportunidad en Culiacán y Mazatlán para los candidatos de PRI-PAN-PRD, Faustino Hernández y Fernando Pucheta, respectivamente. En el primer caso, por el alto porcentaje de indecisos (18.33) que lo separa de Jesús Estrada.

Y en cuanto a Pucheta, ni hablar: el hombre es no solo un fenómeno de popularidad, sino un estratega, que en estos días puede superar el escaso margen de 5 puntos que le lleva Guillermo Benítez, amén del 10.43 por ciento de indecisos.

OTROS RUMBOS. En el resto de los municipios, son escasas los estudios de encuestadoras referenciales.

Entre las que conocemos, figuran las de Angostura, donde a nadie sorprende la sólida ventaja que registra Aglaée Montoya, del PRI, cuya reelección como alcaldesa es ya un hecho. Su extraordinaria gestión al frente del Ayuntamiento desde 2018 es un imán de votos.

Escuinapa es otro municipio donde ya hay un ganador seguro a la alcaldía, de acuerdo no solo con encuestas, sino con el ánimo que se palpa entre los habitantes a favor del candidato del Partido del Trabajo, el doctor Víctor Manuel Díaz Simental.

Una vida de entrega a los demás, sobre todo a sus paisanos, habla por él. Lo mejor que les puede ocurrir a los escuinapenses es tener al doctor Díaz como su presidente.

La consolidación de un proyecto político no tiene edad. Lo dijo mejor que nadie Víctor Hugo Aguilar Gaxiola en su “microensayo” en Facebook el lunes:

“Los liderazgos sociales tardan años en madurar y estar preparados para alcanzar el cenit de su vida. Rocha, después de 35 años de aspirar a conquistar la gubernatura, se encuentra en el horizonte de su utopía. Igual que AMLO, quien a sus 67 años y después de sortear los ataques, trampas y fraude electorales de la derecha durante 18 años, llega a la Presidencia de la República”. Es todo.