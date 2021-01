Pucheta y el PRI: cuando las fotografías «hablan»

El mensaje fue lanzado con una foto en Instagram. Tenía que ser por medio de las redes sociales como Fernando Pucheta dijera, sin decirlo, lo evidente: su relación política con el gobernador Quirino Ordaz está resuelta. Lo que sigue no puede ser otra cosa que su inminente anuncio como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Mazatlán.

«Sin duda alguna para Mazatlán, Quirino Ordaz marca un antes y un después», dijo Pucheta en la publicación: una imagen que muestra a ambos mazatlecos mientras caminan por la playa.

Era la tarde del día 20: la hora en que se hicieron trizas todas las esperanzas que el resto de los partidos depositaron en la posible salida de Pucheta del PRI.

Por si alguna duda quedara, al día siguiente Fernando subió otra foto junto al gobernador con esta leyenda: «La continuidad en visión de futuro que Quirino le dio a Mazatlán, es imperativo seguirla».

Cada publicación superó los mil likes en breves horas.

En su transmisión del viernes por Facebook, Pucheta ponderó la trascendencia de las obras que ha realizado Ordaz en el puerto, al exponer la necesidad de continuar con esa política pública:

«Con Quirino Ordaz, los destinos de Sinaloa, particularmente nuestro puerto, cambiaron de rostro, lo que generó mayor empleo debido a la importancia de obras de embellecimiento y mejoras en servicios públicos, como drenaje, agua potable, alumbrado y pavimentación en grandes y emblemáticas áreas».

Por cierto que (ya no es noticia, pero es menester documentarlo), Pucheta volvió a romper su propio récord en Facebook con el video «El faro, la joya de los mazatlecos», que el martes, en cuestión de horas, superó las 100 mil reproducciones.

Ayer por la tarde acumulaba 170 mil. Insólito. Bien dicen los mazatlecos: «Es momento Pucheta».

EL FACTOR REM. Apasionante discusión tuitera generó ayer la proverbial inteligencia de Nora Arellano en su cuenta @arellanora1, a propósito de la necesidad de que los partidos políticos tomen en cuenta a las mujeres para sus candidaturas a las grandes alcaldías del estado.

Figura central en las opiniones de los usuarios, desde luego, fue Rosa Elena Millán (REM) y su abierta aspiración a ser presidenta del municipio capital.

Sueño, dijo, Nora, con un ejercicio político que equilibre la política real, donde el discurso de inclusión sea justamente eso: incluyente. «Rosa Elena Millán debe registrarse y que el mundo ruede», remató Arellano.

ESTAMOS A TIEMPO. El asunto de la nueva legislación en materia de protección animal que impulsan algunos diputados (Alma Rosa Garzón, de Morena, y Roxana Rubio, del PAN, entre otros, de distintas bancadas) subirá de tono si los legisladores no muestran la humildad y voluntad política de llegar a un acuerdo con las asociaciones civiles dedicadas al tema, que ayer comenzaron a dar la batalla públicamente, y cuyos integrantes se muestran dispuestos a dar la vida (literal, hoy con la pandemia) para impedir la legalización de antirrábicos, que no son otra cosa que centros de tortura y exterminio de animales. Agradecemos a la diputada Garzón el aclararnos que, según su visión, tal propósito no forma parte de la iniciativa, pero la comunicación debe entablarse con las organizaciones que representan el activismo en la materia. El diálogo conducente es con la señora Ana Maida Gaxiola y demás líderes de las agrupaciones.

Al menos un diputado de Morena, Apolinar García, ya se manifestó en favor de los animalistas, a quienes acompañó en su rueda de prensa de ayer.

Apelamos, desde aquí, a la sensatez y oficio político que distinguen a la máxima líder del Congreso, la diputada morenista Graciela Domínguez, para apoyar una causa compartida por un número creciente de adeptos y forma, ya, parte de la agenda pública.