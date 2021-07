Rocha Moya brinda certidumbre sobre todos los tipos de vacuna

Más allá de su carácter como gobernador electo, la voz que se escuchó ayer por parte del doctor Rubén Rocha Moya fue la del profe Rocha, el maestro que sabe cómo dirigirse a los jóvenes porque lo ha hecho toda su vida, desde las aulas y desde la lucha social. El llamado a las nuevas generaciones de sinaloenses, esta vez, fue a vacunarse contra la covid-19.

“Hay que hacer cada quien lo que nos corresponde y una de las cosas importantes es la vacuna, hay que tener fe en la vacuna, es la mejor manera de inmunizarse frente a este mal, de manera que yo los invito a que vayan a vacunarse, y recuerden que ya se empezó a inmunizarse al grupo de 18 a 30 años”, dijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cada vacuna, explicó Rocha Moya, contribuye a extirpar la pandemia, y agregó algo fundamental, que dicho por una figura de liderazgo tan enraizada en Sinaloa como es la suya, cobra un valor mayúsculo en este momento: “Cualquier vacuna es buena, la que tengamos hay que ponérsela, ya que todas están certificadas. Es importante que crean en ello y se vacunen. No hay que olvidar que la vacunación es la forma más segura de salvar vidas”.

Bien por el próximo mandatario estatal y su respaldo a las jornadas de vacunación que organiza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, los Servidores de la Nación y la Guardia Nacional. En nuestra entidad, con fuerte apoyo de Gobierno del Estado y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Recordemos que Rubén Rocha, tras vencer en dos ocasiones a la SARS-CoV-2, puso el ejemplo al acudir a las primeras jornadas de vacunación. Esperó su turno, como un ciudadano más, en el centro que le fue asignado, en la escuela primaria Revolución Mexicana, el 6 de abril para la primera dosis y el 1 junio de para la segunda.

Enhorabuena.

NRDA, MODO PANDEMIA. Honor a quien honor merece, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se sacó de la manga un ordenamiento que, sin obligar a nadie a vacunarse, al final no deja otro camino a los patasaladas: a partir del lunes próximo, ninguna persona mayor de 18 años podrá entrar a sitios públicos del puerto si no presenta su certificado de vacunación o bien, el comprobante de la primera dosis en el caso de los jóvenes, sector que no ha completado su esquema.

En otras palabras, la vacunación en Mazatlán será “voluntariamente a fuerzas”. Ovación de pie para el Químico Benítez.

Unas horas después del anuncio en Mazatlán, hizo eco de tan acertada medida el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien la dio a conocer a través del secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo. En el caso del municipio capital, la norma rige a partir del próximo sábado y contempla cines, restaurantes, antros, plazas comerciales, parques, oficinas públicas y, en un futuro, instituciones de educación superior.

“Nos Reservamos el Derecho de Admisión” (NRDA) en el nuevo manual de etiqueta que impone la era covid-19.

ADIÓS A UN GRANDE. En Guasave, su tierra, Arnoldo Valle despidió del plano terrenal al hombre que lo formó, su abuelo don Antonio Aispuro, cuya alma generosa volvió al seno de Dios Padre.

Acompañamos en su profundo dolor a nuestro gran amigo el Ing. Valle Leyva, quien acaba de ser ratificado por el rector Jesús Madueña Molina como coordinador general de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Descanse en paz don Antonio, quien deja un legado de trabajo, honestidad y la sabiduría que hasta el fin de su existencia compartió con generaciones de guasavenses, entre quienes fue tan querido como respetado. Para todos ellos, y en especial para Arnoldo y su apreciada familia, nuestro abrazo solidario.

Síguenos en