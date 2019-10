Sergio Torres: un toro de lidia que se crece al castigo

El sector productivo más abandonado de la economía, que es la pesca, alcanzó ya el punto límite en su ancestral proceso de crisis. Con celeridad avanza hacia el peor de los escenarios, con consecuencias inimaginables. Y nadie hace nada: ni los legisladores, ni los presidentes municipales del partido que sea, ni los sectores productivos, ni siquiera las organizaciones del sector. Ninguno parece alcanzar a ver las señales de la catástrofe que se avecina. La tenemos enfrente, a punto de estallar, luego de las nada alentadoras noticias recientes.

Únicamente dos personajes con liderazgo real en Sinaloa demuestran ser sensibles ante la dimensión colosal de esta emergencia: primero, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien hace lo que puede en medio de las limitaciones que plantea este problema, cuya solución se encuentra en manos de la Administración federal. A la fecha, luego de largas noches de desvelo y de arrastrar el lápiz, como quien busca sacar agua de las piedras, Quirino ha logrado beneficiar con apoyos diversos y empleo temporal a más de 25 mil familias de pescadores sinaloenses.

Lo reveló ayer el secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres, en tres medios de comunicación, donde, más allá de lo «políticamente correcto», le ganó la parte humana, y, de plano, advirtió un oscuro panorama para este sector durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presupuesto federal para 2020 no deja lugar a dudas respecto a lo que advierte Sergio: el documento, ya en la cancha del Congreso de la Unión, contempla un recorte de mil millones de pesos para la Conapesca, cerca de la mitad de lo que recibió este año.

La pesca sinaloense —diagnostica Torres Félix— está en «terapia intensiva».

EMPUJE. Ver a Sergio Torres a bordo de una panga o de una pequeña embarcación, en cualquiera de los campos pesqueros del estado, resulta cotidiano. En medio de la peor crisis que recuerden, los hombres y las mujeres del mar se sienten acompañados por las autoridades estatales, que así tengan que «trabajar con las uñas», algo hacen por estas comunidades hasta ahora olvidadas.

Algunos dirían que a Torres le tocó la rifa del tigre. Basta seguirle el paso para entender por qué el gobernador Quirino Ordaz lo eligió para encabezar esta secretaría: desde luego que es un hombre que conoce el sector desde hace años, pero, ante todo, está hecho de esa madera que se vuelve más fuerte con cada golpe; Sergio no ve problemas, sino desafíos, y no existe hasta hoy, en su paso por la vida pública, uno solo que al que no haya dado solución, así tenga que pagar un alto costo político. Para muestra, un botón: como presidente municipal de Culiacán, un grupo de personas le dio hasta por debajo de la lengua por atreverse a llevar a ejecutar el par vial (que el miedo a la impopularidad pospuso más de quince años, pese a su necesidad) y hoy hasta el actual alcalde, emanado de Morena, reconoce la pertinencia de esta obra a la que, obviamente, se negó a darle reversa.

Es por ello que, a base de entrega a su trabajo 24/7, Torres se ha ganado la confianza del gobernador Quirino Ordaz, quien hace cinco días lo reconoció públicamente en su cuenta de Twitter, al decirle: «Gracias, Sergio, por siempre andar al 100, trabajando para sacar la chamba de punta a punta del estado y desde muy temprano hasta muy noche».

Bien lo decía Sergio ayer en los medios: Quirino es el primer preocupado por la situación que enfrentan las comunidades pesqueras y es, también, el primero que mueve cielo, mar y tierra para ayudarlas en la medida de lo que la ley le permite. La palabra la tienen, hoy por hoy, nuestros diputados federales, a quienes Torres llamó a «sacar la casta y etiquetar recursos para la pesca, que están dejando en la lona».

Que trasladen su discurso a los hechos, les pidió. «Pareciera que se busca desaparecer la actividad», dijo, al plantear la difícil disyuntiva que se cierne sobre las comunidades pesqueras.