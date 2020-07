Sin conciencia social, hace campaña en tiempos de COVID-19

Si usted, amigo lector, lectora, creyó que José Manuel Osuna Lizárraga se conformaría con el cargo de tercer nivel que ocupa en Sepyc (director de Servicios Regionales), se equivoca: el exdiputado local trabaja políticamente en pos de ¡la presidencia municipal de Culiacán!

Poco le importa no llenar ni un bocho, aseguran quienes lo han escuchado en precampaña: aún sin levantarse de la sonora derrota electoral del 2015, en que perdió junto a Ricardo Hernández Guerrero la diputación federal por el distrito 5, con sede en Culiacán (les ganó el independiente Manuel Clouthier Carrillo), Osuna abriga la peregrina idea de que puede competir constitucionalmente por la alcaldía del municipio capital.

Hay quien opina que Manuel, perfectamente, sabe que no le alcanza para tanto, pero se dedica a aplicar una ley no escrita muy frecuente en política: «Tirar arriba para que pegue abajo». Es decir, lanzarse en pos de la presidencia para que, en la negociación, le den una diputación.

Como sea, la militancia priista de Culiacán no ve con buenos ojos la súbita reaparición de Osuna Lizárraga. Telefónica, valga aclarar, porque, con el pretexto del coronavirus, nadie lo ha visto personalmente; eso sí, media estructura del PRI ha recibido sus insistentes llamadas, y ya le sacan más la vuelta que a los «aleluyas».

Lo peor es que, durante todo este tiempo de contingencia, nunca se vio a Manuel Osuna mover una mano en ayuda de la gente, mucho menos aportar un centavo. Para «dorar la píldora», publica viejas fotos de archivo en sus redes sociales. Maña política, eso sí, la tiene de sobra. Dios nos agarre confesados.

MEMORIA DEL DRAMA. Puntual como siempre, EL DEBATE publicó ayer un auténtico documento periodístico en su versión impresa: «A 126 días del inicio de la pandemia, así ha sido su impacto en México» se tituló, y con esa frase puede usted consultarlo digitalmente.

En efecto: cuatro meses y fracción han transcurrido desde el arribo del virus SARS-CoV-2 al país, que vino a transformar nuestra forma de relacionarnos, y ha generado, como en el resto del mundo, una crisis sanitaria, económica y social.

Esta historia, que aún no termina, es narrada paso a paso (con énfasis especial en Sinaloa) desde su inicio en el reportaje de Francisco Castro que recomendamos no solo leer, sino archivar. Para que no se olvide.

OTRO RÉCORD DE CARLO MARIO. Por primera vez en la historia de Salvador Alvarado, una Administración municipal entregó uniformes completos a los bomberos de Guamúchil, y no podemos dejar de consignar tan relevante logro del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.

Hombre de palabra como es, Carlo Mario cumplió la palabra empeñada meses atrás con los heroicos «apagafuegos».

Los 16 elementos que integran la corporación cuentan ya con uniformes dignos: playera, camisa, pantalón y botas tácticas, todo de óptima calidad.

Acompañado de regidores y del secretario del Ayuntamiento, Ortiz Sánchez manifestó su reconocimiento al trabajo que realizan los bomberos las 24 horas de todos los días para atender las emergencias que se presentan en el municipio.

Durante el acto, el alcalde reiteró a los «tragahúmo» que el apoyo que su Gobierno les ha brindado desde que llegó a la Administración municipal continuará hasta el final, lo cual fue agradecido por el presidente del Patronato de Bomberos, Felipe de Jesús Valenzuela Sánchez, y por el comandante de la benemérita institución, José Refugio Chiquete, quien comentó que nunca habían recibido uniformes de esta calidad de ningún Gobierno, sino al contrario: muchas de las playeras o camisas que usaban eran donaciones o adquiridas por los mismos elementos.

No cabe duda de que, con Carlo Mario, los alvaradenses viven mejores tiempos en todos los ámbitos. Enhorabuena.