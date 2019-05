Sinaloa empieza a arder y la violencia infantil se expande

El buen periodismo no sabe de días feriados, mucho menos de semana inglesa. Es así que EL DEBATE hizo estallar una investigación, en su edición impresa, que ayer domingo nos hizo temblar: “Contextos violentos, la cruda realidad que daña a los niños” se titula el reportaje y, con esa frase, puede usted consultar la versión digital.

Por primera vez, el dedo en la llaga es colocado a ultranza, desde las dos caras de la moneda: los niños como víctimas, pero también ese aspecto oscuro y escasamente abordado que es la normalización de la violencia entre los menores de edad, debido a su exposición temprana a ambientes perniciosos.

La pérdida de la capacidad de asombro es el peor de los signos, cuando hablamos del futuro de la humanidad. Urge un plan de rescate de las nuevas generaciones.

ALERTA MÁXIMA. El temible día ha llegado: “la calor” nos alcanzó. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Corpriss) emitió un comunicado para advertir que los rayos ultravioleta alcanzaron ayer su nivel extremo de 11 puntos en nuestro estado.

La recomendación a los sinaloenses es mantenerse hidratados y evitar en lo posible exponerse directamente a los rayos solares.

Recordemos que el llamado “golpe de calor” puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Lo mismo ocurre con el cancer de piel.

Jorge Alan Urbina Vidales, comisionado de Coepriis, subrayó la importancia del autocuidado, frente a las condiciones climáticas de esta época del año en Sinaloa. El nivel crítico de los rayos ultravioleta alcanzado ayer, agregó, es el más elevado según la escala establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Destacó que Sinaloa conforma una de las zonas geográficas que, durante el verano y fines de la primavera, alcanza temperaturas ambientales superiores a los 40 grados centígrados.

Entre los cuidados fundamentales a tomar en cuenta figuran evitar la sobre exposición al sol entre 10:00 y 16:00 horas y emplear protector solar, gafas oscuras, ropa fresca y ligera, sombreros, gorras y sombrillas, así como beber agua y uso constante de sueros y bebidas rehidratantes.

Niños y adultos mayores son los más vulnerables. Ninguna medida de prevención está de más ante este calor inclemente.

EL LIBRO DE LUCI AYALA. A la doctora Lucila Ayala de Moreschi, recién reinstalada como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, no le gustó ser llamada ave de las tempestades. “Prefiero ser el Ave Fénix” nos dice y argumenta: “Lo único que he hecho, es defenderme”.

Luci Ayala, una erudita del Derecho que, desde su incursión en política, ha protagonizado sonadas controversias en las que siempre ha resultado triunfadora, nos da una primicia:

“Estoy escribiendo un libro sobre la violencia política y laboral de la que he sido víctima por virtud del género, amén de otros conceptos, en mi transitar por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy de Justicia Administrativa. Allí quedará plasmado si soy el Ave Fénix o la que usted indica. Se quedará azorado cuando lea hasta adónde llegó uno de mis compañeros magistrados. Todo quedó plasmado en las actas de las sesiones del Pleno. Una editorial española publicará el libro”.

La doctora Ayala nos pide, de manera especial, aclarar que nunca se peleó con el ex gobernador Mario López Valdez.

“Jamás tuve algún desencuentro con el ex gobernador Malova. Soy persona agradecida y nunca le muerdo la mano a quien me apoya. Siempre estaré agradecida con él, ya que me dió la oportunidad de ser magistrada. Jamás peleo con alguien. ¡Me defiendo, que es muy diferente! ¿O usted permanecería incólume si le vulneraran sus derechos? ¡Yo nunca! ¡No está en mi ADN!”.

De algo estamos seguros: el nombre de Lucila Ayala de Moreschi se mantendrá vigente en los titulares de prensa. ¿Alguien lo duda?