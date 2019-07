Sinaloa marca historia en el medallero del deporte nacional

La iniciativa que está por salir en el Congreso del Estado para agregar tenis al paquete de uniformes y útiles escolares (solo para el sistema de preescolar) es fruto de la buena relación entre los titulares del Poder Ejecutivo, Quirino Ordaz Coppel, y del Legislativo, Graciela Domínguez Nava.

El reciente encuentro que sostuvieron el gobernador y la presidenta de la Junta de Coordinación

Política del Congreso del Estado arroja resultados positivos para todos los sinaloenses.

La madurez política suele verse reflejada en lo que más requiere la gobernabilidad de un estado: los acuerdos, los consensos.

La iniciativa en cuestión es resultado, justamente, de eso: un acuerdo común entre el gobernador Quirino Ordaz y la diputada Graciela Domínguez.

El ganador es uno solo: Sinaloa.

TIEMPO DE VICTORIA. La tarde-noche del miércoles fue de fiesta en Sinaloa. Desde Culiacán, un ambiente de júbilo se encendió para luego extenderse a todo lo largo y lo ancho del estado. El motivo no fue para menos: el apoyo económico del Gobierno a los deportistas está asegurado en nuestra entidad, ubicada ya en el top 10 de medallas ganadas a nivel nacional.

El anuncio fue lanzado ante los deportistas del estado por quien puede cumplirlo: el gobernador Quirino Ordaz Coppel, luego de afirmar, con legítimo orgullo: «Sinaloa es tierra de campeones».

En medio del complicado panorama que enfrentan, hoy por hoy, los deportistas mexicanos tras el recorte a los apoyos institucionales de la federación (las declaraciones encontradas solo aumentan la incertidumbre), Sinaloa se erige como un estado que otorga seguridad a sus atletas, que le han dado brillo y honor en las más diversas disciplinas.

Anteayer, en el centro El Clásico, del hotel Tres Ríos, el gobernador cumplió la palabra empeñada hace mes y medio, durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación estatal que compitió en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019:

En el acto, Quirino Ordaz entregó estímulos económicos a deportistas y entrenadores sinaloenses que resultaron medallistas en ambos eventos.

Anunció, ademas, que como premio adicional se rifarán treinta smartphones de última generación entre los 240 deportistas y 93 entrenadores de once municipios que obtuvieron preseas.

Recordó la frase que les dedicó durante el abanderamiento: no hay obstáculo que no se pueda superar. Agregó: «Ustedes lograron superarse personalmente a base de disciplina y actitud mental, acompañado de esfuerzo físico, estrategia y metodología; ello mismo lo habrán de replicar no solo en el deporte, sino en la vida diaria».

Al lado del gobernador, su esposa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, visiblemente conmovida ante el regocijo predominante, expresó su reconocimiento no solo a los deportistas y los entrenadores, sino también a sus familias, que los acompañaron en su esfuerzo y sacrificio. «Educación y deporte para un mejor futuro para Sinaloa», exclamó con emoción la presidenta del Sistema DIF Sinaloa.

Desde el inicio, hasta la culminación del acto, sin detenerse ni un segundo, reinó la algarabía, a tal grado contagiosa que el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, cambió su discurso por unos pasos de hip-hop al ritmo de la música y de la alegría juvenil de la asistencia.

Previamente, Mejía catalogó la fecha como histórica, y subrayó que el gobernador siempre ha cumplido lo que promete.

Por su parte, Paola Moncayo Leyva, directora del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, destacó que, si bien siempre hubo confianza en que la delegación sinaloense realizara un excelente papel en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, no deja de asombrar que por primera vez alcanzara a figurar entre los primeros diez sitios del medallero nacional; un logro histórico, indicó, dado que este es el año en que nuestro estado ha obtenido mayor número de preseas en estas competencias deportivas. Enhorabuena.