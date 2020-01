Temblor político en Sinaloa; Cuen y el PAS, el epicentro

El multitudinario acto del Partido Sinaloense el sábado acapara los comentarios de la semana en política. Cierto que una reunión de 4 mil personas el PAS lo realiza con la mano en la cintura dado su insólito crecimiento en la entidad, pero el informe de su presidente, Héctor Melesio Cuen, entraña un mensaje de fuerza que ha puesto a temblar al resto de los partidos, y no es para menos.

Cuen ha vuelto a salir a la arena pública con la mira puesta en el proceso electoral del año próximo.

Sabemos de buena fuente que varios partidos políticos se han acercado al maestro para proponerle alianzas. Si es pasión, que se les borre, porque dicen que Cuen Ojeda ha recibido tan tempraneras propuestas con una sonrisa indulgente: el partido de su creación llega a la sucesión gubernamental con el capital político suficiente para ir solo en la contienda. Recordemos que así lo permite la legislación vigente, al tratarse de un proceso estatal en la mayoría de los cargos a elegir.

En todo caso, las coaliciones se reducirían a las diputaciones federales.

De allí en fuera, todo indica que el PAS no compartirá su fuerza ni en la candidatura a gobernador ni en las presidencias municipales ni en las diputaciones locales.

Ojo: nada se descarta, y Cuen no es de los que dicen «de esta agua no he de beber», pero tiene todo para negociar a favor del partido que preside. Propios y extraños reconocen en Cuen a uno de los más hábiles políticos a la hora de «estirar la liga». Sobre todo hoy que el PAS ya es una marca política que, por sí sola, representa una opción para los sinaloenses. Las alternativas pueden abrirse, siempre y cuando no afecten la identidad del Partido Sinaloense.

¿Conclusión? Ninguna por ahora. Pero esto se está poniendo cada vez más bueno.

EL ALCALDE ESTRATEGA. En vísperas del Carnaval de Guamúchil, el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, logró la creación de un nuevo atractivo turístico para el municipio que gobierna. Lo mejor es que se realizó con capital privado. Hablamos de la inauguración, el domingo, del Temazcal, ubicado en la comunidad Ciénega de Casal.

El proyecto que impulsa de manera contundente el desarrollo de la llamada «industria sin chimeneas» cuenta con casas ecológicas para los visitantes, lo cual garantiza una estancia óptima. Recordemos que las propiedades desintoxicantes del temazcal pueden curar desde males cardiacos, hasta gripa, insomnio, sinusitis y un largo etcétera, como puede usted checar en internet; también funciona para liberar emociones contenidas, rejuvenecer la piel y beneficiar la irrigación sanguínea. Felicidades al alcalde y a nuestra amiga la directora de Turismo Herandy Castro Montoya, quien nos proporciona un teléfono para mayores datos: 6673100966.

EN GUARDIA ANTE EL CORONAVIRUS. Una intensa campaña de información lleva a cabo la Secretaría de Salud de Sinaloa, a cargo del doctor Efrén Encinas, en aras de impedir la transmisión del famoso cuanto temible coronavirus. Las medidas, a saber, priorizan el lavado de manos y el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrir nariz y boca con el antebrazo.

A lo largo y ancho del estado (incluyendo sector educativo y guarderías) se difunden mensajes escritos y orales que resuelven dudas sobre el origen del brote, su forma de transmisión, síntomas, tratamiento y métodos de prevención.

La campaña, por fortuna, está a cargo del delegado de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alan Urbina Vidales, quien en materia de información se las sabe de todas, todas.

Hasta ahora, aclara Urbina, no se ha registrado ningún caso de coronavirus en México, y la socialización es factor clave para permanecer a salvo de esta enfermedad. «Estamos trabajando para proteger la salud de la población», establece. Enhorabuena.