Truenan priistas contra la falta de liderazgo de Miguel Amador

La voz de la estructura y de los principales liderazgos del priismo en Culiacán ya no puede dejar de ser escuchada. El grito es unánime: Miguel Ángel Amador Rodríguez, presidente del tricolor municipal, debe ser removido.

El PRI Culiacán no sale de su crisis y corre el riesgo de desmantelarse bajo la conducción de un hombre que ni siquiera cuenta con carrera política en nuestro estado, sino que se ha desarrollado toda su vida en Sonora.

La situación ya rebasó todo límite: pese a la derrota que sufrió en las elecciones del 2018 y de que ya se venció su periodo sin que haya hecho nada significativo por el PRI en el municipio capital, Amador permanece inamovible, dicen que por ser allegado al presidente estatal partidista Jesús Valdés Palazuelos. ¿De verdad será su amigo? Porque se comporta como su peor adversario; no solo no lo ayuda, sino que parece ponerle obstáculos en forma deliberada.

¿Tiene Chuy Valdés al enemigo en casa? La mayoría opina que sí, y mire que hemos hablado con los priistas más representativos del municipio. Los que menos mal hablan de Amador dicen que «no es mala persona, nomás es malito para trabajar». Vaya atenuante.

Urge que comiencen a barajarse nombres para relevar al actual presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI Culiacán. Quienes encabezan los subcomités ya mencionan a algunos, que no viene al caso publicar todavía, dado que a Valdés Palazuelos no se le ve ninguna intención de dar cauce al proceso de elección interna.

Lo anterior, no obstante que buena parte de su derrota electoral de hace dos años (la primera de su vida, y fue espectacular), donde buscó reelegirse como presidente municipal de Culiacán, se la debe al deficiente trabajo de su amigo Miguel Ángel en el CEM.

Cierto que el arrastre de Morena fue mayúsculo, pero también lo era la fuerza popular de Valdés, amén de que, en los municipios donde el PRI trabajó bien a nivel municipal, se anotó sonados triunfos: Badiraguato, Salvador Alvarado, Angostura, El Fuerte y Sinaloa, entre otros. Imposible, pues, echarle toda la culpa al lopezobradorismo. Culiacán necesitaba a un culichi para operar bien.

Lo peor de esta historia es que Amador no tiene planes de volver a su tierra, sino que quiere hacer huesos viejos en nuestro estado. Y el señor desea comenzar como diputado local, dado que la perdió como regidor. Ya se autopostula en conversaciones con sus amigos como aspirante a la candidatura del distrito 19, curul que actualmente ocupa Faustino Hernández. «Que ni se le ocurra», dicen los habitantes del Valle de San Lorenzo, donde lo que sobra son cuadros priistas con los que sería seguro ganar, a diferencia de Miguel Amador, a quien el electorado no tiene el gusto de conocer.

Lo mejor que pudiera ocurrir es que Amador Rodríguez se regrese a Sonora a la de ya, pero cunde el rumor de que, si decidió cambiar de estado de residencia, fue justamente porque en el suyo ya no lo querían. Sus razones tendrán los sonorenses, pero la pregunta es: ¿qué culpa tienen los culiacanenses? Se la dejamos de tarea a la clase política tricolor.

UN DÍA SIN ELLAS. Por EL DEBATE impreso nos enteramos de lo que está llamado a ser el movimiento de mayor impacto en la historia de las batallas por los derechos del sector femenino de la población: el paro nacional «El nueve ninguna se mueve», que es nada menos que un día sin mujeres.

Insólita en nuestro país, la manifestación llama a que el 9 de marzo no salga ninguna mujer a las calles ni a los centros de trabajo ni a las universidades y que no haya ni una niña en las escuelas; además, que ese día no veamos a ninguna mujer comprando nada.

Difícil, pero no imposible, el paro se programa para un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo. Es decir que el 9 será lunes, día hábil, y, por tanto, de mayor significado en la vida social, educativa, política y económica. Sin mujeres, no la hacemos. Nadie.