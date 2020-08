Uniformes y útiles escolares se adaptan a la nueva normalidad

Atrás queda la incertidumbre sobre uno de los programas del Gobierno de Quirino Ordaz más apreciados por los padres de familia: el de uniformes y útiles escolares para nivel básico, así como de calzado deportivo para preescolar.

Con las adaptaciones propias de la contingencia, el programa se realizará bajo una dinámica distinta, explicó ayer el mandatario estatal, al anunciar el periodo de canje por grupos, de acuerdo con el orden alfabético, para evitar aglomeraciones.

Por medio de sus redes sociales, Quirino dio a conocer que a partir del primero de septiembre quedarán abiertos 616 centros para canje de uniformes, y 318 para paquetes de útiles escolares, en aras de que los alumnos estén listos para estrenarlos cuando se restablezcan las clases presenciales.

La inversión pública asciende a 320 millones de pesos, en beneficio de 509 mil alumnos de escuelas públicas, dijo el gobernador, quien se refirió al programa como «un apoyo que ayuda al bolsillo de las familias, en una época como la que estamos viviendo, donde hay una crisis económica, donde la situación ha sido inédita, muy complicada, sabemos que este apoyo es fundamental para ayudar a su economía». Enhorabuena.

PRIMERA DAMA. El otro acto virtual trascendente del día de ayer fue la reunión que la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, en compañía de la directora general Connie Zazueta, encabezó con las presidentas y los directores de los Sistemas DIF municipales, bajo el propósito de presentar el plan de actividades y programas a efectuar para cerrar el año.

Subrayó la Sra. Rosy que, desde el inicio de la Administración de Quirino Ordaz, han hecho sinergia y trabajo de manera coordinada con los municipios. Aprovechó para lanzar un apoyo extraordinario de despensas, que se agregan a los más de 146 mil apoyos alimentarios distribuidas a la fecha en sectores vulnerables. ¡Bien hecho!

VETO DE BOLSILLO. Regresó por sus fueros el exdiputado Roberto Cruz Castro, aquel Güero incendiario que ponía a temblar a propios y extraños en cada sesión del Congreso del Estado.

Volvió al Palacio Legislativo como un ciudadano más, para entregar una carta abierta a los diputados con un reclamo por su omisión de trabajo legislativo y la petición de que aprueben su iniciativa del «veto de bolsillo», congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales ¡desde hace tres años!

«No es congruente y no es creíble que los diputados y diputadas ahora se quejen de que el gobernador obstruye su “trabajo legislativo” cuando ellos mismos no han hecho ese trabajo. Ellos, los diputados, son los responsables», acusó el Güero Cruz, y para ejemplificar ese absurdo hizo una analogía: «Es como si un árbitro en un partido de futbol se quejara de que no se marcó un penal, cuando ese es justamente su trabajo, y no lo hizo».

A ver ahora qué excusa ponen los diputados, porque, como dice Roberto, «esta “mayoría calificada” de Morena parece no estar calificada para ser diferente a la anterior mayoría del PRI».

GVL: «TRÉBOL GENEALÓGICO». El más reciente video de la fan page de Gerardo Vargas Landeros nos revela que la vocación de servicio que define su personalidad y trayectoria guarda razones genéticas.

Testimonios de personas que conocen a la familia Vargas Landeros, una de las más distinguidas de Los Mochis, confirman que tanto Gerardo como sus hermanos heredan su generosidad proverbial de sus progenitores, quienes también les inculcaron los valores de la lealtad y la honestidad. «Servir es una cualidad que distinguía a mis padres, y nos la transmitieron», comenta allí el propio dirigente regional del nuevo partido Redes Sociales Progresistas y seguro candidato a gobernador el año próximo, con serias posibilidades de ganar la elección constitucional. Al tiempo.