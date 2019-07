Vizcarra, en riesgo de perder su gran negocio en Baja California

Jaime Bonilla Valdez, en su época de priista, fue el más importante operador del penúltimo gobernador de Baja California emanado del tricolor, Xicoténcatl Leyva Mortera.

En aquellos años, Ernesto Ruffo Appel era presidente municipal de Ensenada (1986-89) y, según recordó en reciente entrevista, recibía constantes presiones de Bonilla para apoyar a los candidatos del PRI, a lo cual siempre se negó Ruffo, a la postre primer gobernador no priista del país.

Lo que queda claro del episodio revelado por el diputado federal Ernesto Ruffo es que el hoy morenista Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, proviene de los más oscuros sótanos de la política mexicana.

No causa extrañeza, entonces, la serie de acciones, sin precedente histórico aún en este país marcado por la corrupción, que Bonilla lleva a cabo para extender (de dos años a cinco) su periodo como gobernador, que ni siquiera ha comenzado; inimaginable resulta hoy de lo que será capaz una vez en el poder.

En un acto calificado como inconstitucional por toda clase de especialistas, inclusive de Morena, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia), el Congreso de Baja California, de mayoría panista, aprobó hace tres semanas la ampliación de mandato de Bonilla, a un mes de que, en las urnas, la ciudadanía lo eligiera para gobernar dos años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por no opinar sobre el caso. Raro en un personaje que acostumbra a opinar de todo, aunque carezca de la mínima información sobre el tema.

El gran temor que pone de relieve el caso Bonilla aparenta ser un ladrillo más en las intenciones de implantar la reelección de AMLO, vía una serie de interpretaciones retorcidas de nuestra legislación.

Tal ha sido el rechazo ciudadano a lo que ocurre en Baja California; sin embargo, que una figura estelar de Morena, la diputada federal Tatiana Clouthier, anunció que desde San Lázaro se echará abajo la intentona bonillista.

EL FACTOR VIZ. En los corrillos políticos sinaloenses se asegura que aquí el gran perdedor no es AMLO, sino Jesús Vizcarra Calderón. La hipótesis no es descabellada si atendemos a la base que le da origen: la política en este país es, ante todo, un gran negocio.

El extendido rumor nacional de que cada diputado de Baja California recibió un millón de pesos por su voto fortalece la teoría de que Vizcarra forma parte de este tinglado. ¿O quién más, entre los cercanos a Bonilla, posee el poder económico para patrocinar semejante operación de compra de voluntades?

De la propia voz de Vizcarra se escucha en un video, grabado durante la campaña de Bonilla, que Grupo Viz tiene más proyectos empresariales en Baja California que en Sinaloa.

Desde hace tres años, Jesús y su hermano Marco Antonio Vizcarra tienen atorado un proyecto empresarial de grandes dimensiones disfrazado de «ecológico» en Mexicali: el parque industrial EcoZoneMx SA de CV, que en un sector de 14 mil 782 hectáreas, en las faldas de la sierra de Juárez, pretende construir la planta de generación de energía solar más grande del mundo. Al menos así lo anuncia Marco Antonio, un personaje de gran visibilidad pública en aquella entidad, como empresario y como político: fue regidor, diputado y fundó el Partido Estatal de Baja California.

Todo parecía ir viento en popa, cuando en febrero del 2016 grupos ciudadanos organizados se manifestaron para denunciar dos amenazas ambientales implícitas en el magno proyecto: afectaciones al hábitat del borrego cimarrón y 348 hectáreas destinadas a una Estación de Manejo y Revalorización de Residuos Peligrosos, procedentes de Estados Unidos; el verdadero negocio millonario del caso.

Las manifestaciones alcanzaron tal impacto que, desde entonces, el proyecto permanece estancado. Los Vizcarra decidieron esperar mejores tiempos, y apostaron con todo a la candidatura de su amigo Jaime Bonilla.

Dos años de gubernatura, sin embargo, no son suficientes para destrabar el proyecto. He allí la segunda parte del patrocinio vizcarrista a Bonilla, que al parecer está destinado a sumarse a sus fracasos. Suerte para la próxima.