A Rocha y a los diputados morenistas «les salió cola»

Luego de quedar exhibido como un senador que, lejos de ayudar a Sinaloa, dedica su tiempo y poder a promover la ingobernabilidad en pos de sus intereses personales, el proyecto de Rubén Rocha Moya comienza a caerse a pedazos.

«Se le volteó el chirrión por el palito», dice la sabiduría popular. La ley del boomerang castiga las ambiciones políticas del legislador federal, una vez descubierto que es suya «la mano que mece la cuna» en la postura terca y visceral de los diputados locales morenistas (que él controla a través de Graciela Domínguez), quienes de modo irracional rechazan todo, aun en contra de las leyes vigentes, en el tema de las cuentas públicas.

Ayer circuló de modo profuso un video del coordinador de los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez en Facebook, titulado: «Invito a Graciela Domínguez y a diputados de Morena a que lean bien la Ley de la Auditoría Superior del Estado y que la cumplan».

Antes, Jacobo lanzó una dura acusación a los morenistas en el Congreso del Estado: «Se sirven con la cuchara grande, y sin transparentar recursos».

Los priistas, a través de la secretaria de la Comisión de Fiscalización, Ana Cecilia Moreno Romero, han sido insistentes en sus señalamientos de corrupción al grupo parlamentario de Morena.

«En el Congreso del Estado de Sinaloa prevalece la opacidad y hace falta mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos», aseguró el diputado Jacobo, al plantear la importancia de que la sociedad se entere de lo que sucede al interior del Palacio Legislativo con el manejo de los recursos públicos. Explicó:

«Los diputados de Morena, los mismos que cuestionan la falta de transparencia en todas las instituciones públicas, son los primeros que no la cumplen. Pero además no tienen capacidad de autocrítica, no miran hacia dentro del poder legislativo que ellos controlan, donde estamos lejos de ser un ejemplo en materia de transparencia».

El buen juez por su casa empieza, recordó, al poner de relieve que, bajo la conducción de Morena, no ha existido la menor voluntad, ninguna iniciativa, para mejorar la transparencia en la gestión financiera del Congreso.

El muchos sentidos, dijo, el poder legislativo continúa siendo una especie de «caja negra», porque ni los diputados, mucho menos la sociedad, conocen con precisión el destino de los recursos públicos que la fracción mayoritaria administra monopólicamente.

Cada vez que se cuestiona a dónde va a parar el dinero público destinado a la Cámara local. Todas las miradas se dirigen al oneroso aparato de precampaña que Rubén Rocha Moya ha montado a lo largo y ancho del estado. Follow the money, dicen los gringos, para detectar casos de corrupción. Pendientes.

ORFANDAD AGRÍCOLA. «El Gobierno federal ha descobijado al campo sinaloense», recriminó, directo, como suele ser, el diputado Faustino Hernández Álvarez al hacer un doble llamado: a acopiadores y centros de acopio, para que liquiden la cosecha de maíz y trigo; y a Segalmex, para que contrate personal capacitado.

Este fin de semana, la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Sinaloa, que preside Faustino, arrancó la entrega de semilla para el temporal, «una política que no fuera posible sin la voluntad del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien decidió dispersar alrededor de 40 mil bolsas de semilla», reconoció el legislador priista.

Este programa beneficiará a más de 20 mil familias en toda la entidad a través de diversas organizaciones, informó Hernández al término de una extensa gira por Badiraguato, Guamúchil, Pericos y Mocorito.

Esta acción de Gobierno estatal y la LCA generará economía en los altos de Sinaloa, en beneficio de agricultores y ganaderos, subrayó, pese al abandono de que son víctimas por parte del Gobierno federal.