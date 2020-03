Conmociona caso de COVID-19 en la familia de Quirino Ordaz

A la voz de “trabajo sí, grilla no”, el senador Mario Zamora Gastélum se maneja con tiros de precisión en su carrera hacia el 2021 en Sinaloa, sabedor de que hay un gobernador al que se le debe respeto. Un gesto político que Quirino Ordaz Coppel, es de suponerse, sabe apreciar.

A diferencia del senador por Morena Rubén Rocha Moya, quien gusta de atribuirse gestiones que son del gobernador, el priista gusta de darle el crédito a Ordaz, como fue el caso de los trámites sobre el precio de garantía del maíz ante Ignacio Ovalle Fernández, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Más maduro que nunca, el legislador ahomense dio en el clavo también con la comida que ofreció en su casa a las dirigencias estatal y municipal del PRI. Es justo hacia la unidad partidista a donde apunta hoy el trabajo político del gobernador.

“Calladito la boca”, como dicen las mamás, Mario igual se sienta a dialogar con los de arriba que con los de abajo.

Es el único político que, sin necesidad de una oficina de gestoría, responde directamente a todo lo que los sinaloenses le plantean vía WhatsApp (su número de celular 6674091020 es público), lo mismo que en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto le brinda una cercanía fuera de serie con sus representados. Las redes sociales son el mejor instrumento de Zamora para estar en contacto con la gente.

Prueba de lo anterior fue la viralización de la entrevista que el senador realizó al doctor Israel Diarte Arellano, el médico que detectó y atendió el primer caso de coronavirus en Sinaloa (el del Hotel Lucerna).

POR CIERTO. Al último corte al que tuvimos acceso ayer, el informe sobre el COVID-19 arrojaba tres casos activos en Sinaloa, uno en Los Mochis y dos en Culiacán, así como seis sospechosos de Mazatlán y el municipio capital.

En tanto, Gobierno del Estado llama a apoyar el #QuédateEnCasa para las personas que no sea esencial su salida, y reitera que en todo el país seguimos en el escenario 1, que implica solo medidas preventivas, por lo que se pide a la población ayudar a solo atender información oficial.

En este sentido, compartimos un mensaje que circula en WhatsApp: “La Organización Mundial de la Salud OMS avala las medidas que se están implementando en México. Existen personas y grupos que quisieran mayor número de muertos para descalificar al Gobierno. Es momento de estar unidos y dejar la política para tiempos electorales. Acordemos una tregua humanitaria, y apoyemos a la Secretaría de Salud”.

EN CARNE PROPIA. Causó conmoción y manifestaciones de solidaridad insólitas ante un gobernador el hecho de que, por el propio Quirino Ordaz, los sinaloenses nos enteráramos de que su hija Silvana dio positivo a la prueba de COVID-19.

Gran lección de humildad y transparencia dio Quirino al publicar el sábado en su Twitter @QuirinoOC: “Hoy por la tarde me tocó ver a mi hija Silvana por videoconferencia. No quiero que ningún papá tenga que pasar el sufrimiento de no poder abrazar a sus hijos por aislamiento. Hagamos todo para contener el #Coronavirus. Cuenten conmigo y el @sinaloagobmx, vamos a seguir trabajando”.

Como principal brazo del Gobierno del Estado en la atención a esta emergencia, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, resulta, por su eficacia, una grata revelación para muchos; no para un servidor, que lo conoce desde hace dos décadas y es testigo de su calidad humana, lo mismo que de su capacidad como médico y como funcionario. Quienes tenemos el privilegio de tratarlo (y en nuestro caso, orgullosamente, de contar con su amistad) sabemos que el Dr. Encinas posee una categoría y una entrega pocas veces vista, como sello de su carrera en el servicio público.

Frente a la pandemia, pues, los sinaloenses estamos en las mejores manos.

Y desde aquí, vaya también nuestra solidaridad con la familia Ordaz Fuentes. Dios los bendiga y nos bendiga a todos.