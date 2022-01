Estalla el Químico contra Rocha tras su reunión con Pucheta

audima

En su desbordada obsesión por ningunear al gobernador Rubén Rocha Moya, el presidente municipal de Mazatlán finge desconocer el principio de soberanía de las entidades federativas y ahora resulta que, después de tres años al frente de la alcaldía de Mazatlán, no sabe que la realización del Carnaval Internacional del bello puerto corre a cargo de Gobierno del Estado.

Insiste Luis Guillermo Benítez en desconocer a Rubén Rocha como el hombre que gobierna Sinaloa le guste o no, por encima de sus rencores personales y la visible envidia que anida en el Químico desde que el badiraguatense le ganó la carrera por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.

Fue su propia inelegibilidad, recordemos, lo que eliminó toda opción para Benítez como candidato a cargo alguno dentro de Morena, de acuerdo con el veredicto de la Comisión Nacional de Honor y Justicia tras recibir sentencia firme del Tribunal Electoral por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género.

Fue por ello que, para competir como candidato a la alcaldía el año pasado, figuró como candidato del Partido Sinaloense, al que por cierto ha pagado con una puñalada por la espalda, pero eso, dijera la nana Goya, es otra historia.

Si de verdad fuera real la relación amistosa tan cercana que tanto presume Benítez con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿por qué no lo rescató del fango partidista en el que lo hundió su mala reputación?

Porque con esa antigua, pero nunca comprobada historia de que es “uña y carne” de AMLO, el Químico se ha vuelto experto en hacer caer a incautos. Les recomendamos, amigos, que le crean la mitad de lo que dice y, para mayor seguridad, pongan en duda la otra. “Desconfía y acertarás” es un dicho que aplica perfectamente en todos y cada uno de los actos de Luis Guillermo Benítez.

OFICIO POLÍTICO. Con su proverbial mesura, el gobernador no apresura sus decisiones ante el nuevo brote de la pandemia, pero públicamente ha definido fechas para algunos anuncios al respecto, de acuerdo con el comportamiento de los contagios. El viernes, por ejemplo, define si habrá regreso a clases presenciales el lunes 17. Y dentro de una semana, Rocha anunciará si habrá o no carnaval en Mazatlán.

Ayer, el Químico Benítez pretendió restar autoridad al gobernador al asegurar que la realización del carnaval la decide el Consejo Nacional de Salud que preside AMLO. En el colmo de su ignorancia, aseguró que estamos en semáforo verde. Sinaloa, señoras y señores, se encuentra oficialmente en semáforo amarillo.

Una nota en EL DEBATE digital de ayer remataba. “Se desborda la demanda de atención covid-19 en el IMSS de Mazatlán”.

Lo dicho: hay políticos a los que hay que creerles nada.

Algo es seguro: la animadversión de Benítez no le quita el sueño a Rocha ni por un segundo. El gobernador tiene todo el poder para atajarlo y una muestra la acaba de dar el sábado, al sellar su alianza con el popular Fernando Pucheta y su agrupación Una Mano Amiga. Un auténtico tiro de precisión del mandatario estatal en materia política, sin descomponerse como otros. Si una característica define a Rocha es el autocontrol.

Pucheta es su propia marca, más allá de cualquier partido político. Imposible decir lo mismo de Benítez, cuyo triunfo se debió a tres poderosos factores: la intensa movilización proselitista del PAS, la popularidad de AMLO y la fuerza electoral de Rocha, el candidato con mayor puntaje nacional en los comicios recientes.

Cualquier capital político que pudiera llegar a tener el Químico palidece ante la magnitud de sus negativos, con un récord de frentes abiertos que Dios guarde la hora. Hay niveles.