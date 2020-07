Este día pasamos al semáforo naranja, y Nubia Ramos lo sabe

Hoy, el semáforo sanitario baja al color naranja en Sinaloa, y en la víspera de este suceso, EL DEBATE impreso publicó ayer un reportaje de campo que arroja una noticia mala y una buena: el tránsito de personas por el primer cuadro del municipio capital ha crecido a niveles preocupantes, pero la mayoría emplea cubrebocas.

El trabajo periodístico de Yamileth Zamudio y Cristina Félix nos brinda el panorama exacto (datos duros, entrevistas y gráficas) con que arribamos al nuevo estatus de la contingencia sanitaria. Recomendamos su lectura en internet con el titular «Hay mayor afluencia en el primer cuadro de la ciudad».

Allí, el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, advierte que las medidas de autocuidado se deben seguir respetando: cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, estornudo de etiqueta, sana distancia y no romper el distanciamiento social. Todo sea, amigas y amigos, para evitar más contagios.

EJEMPLO A SEGUIR. El color naranja nos prepara para nuestra entrada formal a la nueva normalidad, que, como ocurre en El Fuerte, contempla el desarrollo económico entre sus prioridades.

Así lo estableció la presidenta municipal Nubia Ramos Carbajal, al participar en la reunión virtual celebrada por el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin) y autoridades. «El objetivo es fortalecer las estrategias de reactivación económica en coordinación con Gobierno del Estado», indicó la alcaldesa.

En el encuentro digital se abordaron temas de relevancia municipal que permitirán proyectar, en el caso de El Fuerte, su potencial turístico y económico.

«Un gran proyecto que detonará la economía de la región norte de Sinaloa es la carretera Topolobampo-Chihuahua-Texas. Nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel y Codesin lo impulsan fuertemente ante diferentes organismos, principalmente del Gobierno federal», expuso Ramos Carbajal.

El Ayuntamiento de El Fuerte, afirmó la alcaldesa, se suma a todos los trabajos del gobernador y Codesin para unificar al sector empresarial, y colabora en todos los programas estratégicos de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Economía y la de Salud. «En equipo se logran los mejores resultados», puntualizó.

Aunque se mantiene como uno de los municipios con menor número de casos de COVID-19, la presidenta de El Fuerte no disminuye el ritmo de prevención y combate, en una de las campañas más intensas que se hayan visto en contra de la pandemia, pues recordemos que Nubia se adelantó a la declaración de contingencia.

Desde entonces a la fecha, no hay día ni hora en que no se trabaje denodadamente contra el coronavirus, para no dejarlo avanzar en tierras fortenses.

El Ayuntamiento encabezado por Ramos se erige, así, como uno de los más efectivos colaboradores con que cuenta la Secretaría de Salud, y así lo hizo ver el representante de esa dependencia, el doctor César Cortés.

Al continuar con las jornadas de sanitización en el municipio (ayer le tocó al Mercado de San Blas), Cortés resaltó el apoyo brindado por la alcaldesa al sector salud para mantener protegido al pueblo mágico. Enhorabuena.

PUCHETA. Encontramos en Facebook la respuesta que da nuestro amigo Guillermo Bastidas a quienes le preguntan dónde anda Fernando Pucheta desde que dejó la alcaldía de Mazatlán. Así les contesta:

«Fernando está entre la gente, la más necesitada. Allí es donde lo encuentras. Donde hay una injusticia social, donde se necesite una ayuda, allí está Fernando Pucheta, indagando cómo puede ayudar, contribuir a sanar lo que debe ser sanado... Y no es de ahora, es de siempre, porque siempre ha sido la misma persona, congruente con sus ideas y convicciones, haciendo lo que le da vida: ayudar». Suscribimos.