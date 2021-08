Fallida ‘operación madruguete’ hacia 2027 en la élite empresarial

Ante lo temprana que suena la polémica sobre la sucesión presidencial, dado que aún faltan tres años, en Sinaloa hay quienes, si de futurismo se trata, operan a la voz de “quítense, que ahí les voy”.

Por insólito que parezca, en momentos en que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, ni siquiera ha asumido el cargo, Agustín Coppel Luken y su círculo de allegados empezó a trabajar en la “construcción” de un proyecto político para la gubernatura del estado en 2027, abanderado por Sergio Esquer Peiro.

Representante, por donde se le vea, de la élite de élites en Sinaloa, el Pío Esquer acaba de demostrar su incapacidad para identificarse con la mayoría de los electores, que son las clases bajas.

En su primera incursión en política, fue aplastado en las urnas el 6 de junio por Yadira Marcos, una candidata que ni siquiera hizo campaña y, peor aún, lleva tres años como diputada federal sin haber hecho nada por sus representados.

La mesa estaba servida para el candidato a la diputación federal por el quinto distrito de la alianza PRI-PAN-PRD, respaldado no solo por las tres estructuras partidistas y los mejores estrategas, sino por los recursos financieros de sus colegas empresarios.

Con todo a su favor, Sergio Esquer solo alcanzó 35.76 de los votos, mientras Yadira Marcos se alzó con el 51.77.

Como los números no le daban para recurrir a apelaciones como la revisión voto por voto, Esquer Peiro impugnó desde la postura típica de aquel que no sabe perder: recurrir no a argumentos, sino a sofismas, con base en la sobada excusa de la intromisión de fuerzas oscuras y falta de garantías por parte de las autoridades; pretextos imposibles de probar, además del daño que esa falsa teoría genera en la imagen de Sinaloa.

La realidad es que al Pío le faltó lo esencial: lograr contactar con la gente, un pueblo mayoritariamente pobre cuyo sentir y circunstancias Sergio Esquer desconoce. No es su culpa haber nacido rico, pero sí es responsable de no haberse acercado a “los de abajo” a lo largo de sus 63 años de vida, como sí lo han hecho otros de su misma clase. El mejor ejemplo, Manuel “Maquío” Clouthier.

Otro de sus justificantes de la derrota es el desgaste de la “marca” PRI. Es así que la plataforma de lanzamiento que Agustín Coppel ha elegido para este despropósito hacia 2027 es el Partido Acción Nacional y ya arrancó, con la pretensión de imponer a Roxana Rubio Valdez, un cuadro sin mayor mérito partidista que su actual diputación “pluri”, como presidenta del Comité Directivo Estatal del blanquiazul. Suerte con eso.

Lo cierto es que, más allá de su carácter descabellado, el proyecto Coppel-Esquer resulta una falta de respeto no solo a Rubén Rocha, sino a todos los sinaloenses que lo eligieron para gobernar el estado hace apenas un par de meses.

DONDE MÁS NOS DUELE. La pandemia ya llegó al peor de los escenarios posibles: enfermar y acabar con la vida de niños y niñas.

El viernes se notificó la muerte por covid-19 de un bebé de 24 días de nacido en Culiacán. Aquí también, al día siguiente falleció por la misma causa un niño de 9 años. Ayer, en estas páginas se publicó la nota “Cuatro niños con covid-19 son atendidos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa”; dos casos se reportaban delicados.

Hoy, como nunca, resulta prioritario cuidar del contagio a las y los menores de edad. A diferencia de los adultos, para ellos no existe aún a nivel mundial una opción segura de vacuna. Todo comienza por protegernos a nosotros mismos no solo con la inmunización, sino con tres medidas clave: confinamiento, cubrebocas y sanitizantes. Va por las niñas y los niños.