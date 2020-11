Ferreiro versus Lobo: se ahonda la división morenista

La declaración de Jesús Estrada Ferreiro, publicada ayer en la primera plana de Debate de Culiacán, no deja lugar a dudas: la división en el partido Morena se encuentra en fase crítica, con tendencia a empeorar.

El presidente municipal de Culiacán, sin consideración a lo que su investidura representa, se lanzó en contra de uno de los diputados más mediáticos de su partido: Pedro Villegas Lobo.

«Tóxico» fue lo menos que le dijo el alcalde al legislador. Parece mentira que sean compañeros de ruta, correligionarios.

Aseguró Estrada Ferreiro, como si de él dependiera: «Villegas Lobo no será presidente municipal».

Del dominio público son las aspiraciones, tanto de Jesús Estrada Ferreiro para la gubernatura del estado, como de Pedro Villegas Lobo para la alcaldía de Culiacán.

Antes de fijarse ambiciones políticas personales, sin embargo, ambos personajes debieran abocarse a contribuir a la solución del principal problema que, hoy por hoy, enfrenta el instituto político al que pertenecen: la división entre sus militantes.

Sin unidad, no hay futuro posible para ningún partido, llámese como se llame y digan lo que digan las encuestas en este momento.

PREMIO A ERNESTO ZAZUETA. Tan relevante como el premio al Mérito Ambiental Sinaloa que recibió de manos del gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el mensaje que emitió Ernesto Zazueta Zazueta: Hoy, dijo, es tiempo de trabajar desde el campo de acción «y no ser ambientalistas de internet».

El presidente de Unidos por la Biodiversidad (Unbio) y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) se hizo merecedor del importante galardón por su aportación al rescate de animales silvestres.

Desde hace ocho años, junto con otros destacados ambientalistas sinaloenses, Zazueta Zazueta participa de manera activa en el rescate, cuidado, preservación y conservación de la fauna.

Dos años atrás se creó la unidad de rescate de animales en el Zoológico de Culiacán, modelo que se replicó en otros estados. Tan solo en este par de años, se han rescatado alrededor de 600 animales. De allí el llamado de Ernesto Zazueta:

«Hay que ser ambientalistas, pero no de internet. Pónganse las pilas. Sálganse al monte. Vamos a ayudar a los animales. Todos juntos lo podemos hacer».

VARGAS Y LA CRISIS. La riqueza que nuestro estado genera al ser el principal proveedor de productos agrícolas, del mar, ganadero y minero del país no se refleja en los bolsillos de los sinaloenses, lamentó Gerardo Vargas Landeros, al plantear su propósito de reactivar la economía estatal. Es urgente, dijo, un cambio que lleve dinero a los productores y a toda la población.

En gira por Guasave, el representante de la Fundación Generando Valores y Liderazgos (GVL) afirmó: «Sinaloa ya no puede esperar. Sinaloa requiere de mayores satisfactores y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los sinaloenses».

Vargas Landeros desarrolló una mesa de trabajo con líderes sociales de diversas comunidades, quienes le plantearon la problemática que atraviesan debido a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. El aspirante a la gubernatura del estado aseveró: «La gente tiene hambre. Hay que unirnos, hay que ver qué es lo que está pasando con los jóvenes, con la gente madura, hay que ver qué está pasando con la gente de la colonia, qué necesidad tiene la gente, no en lo personal, porque no se pueden resolver los problemas de cada una de las viviendas. Pero sí los problemas generales regionales que puedan tener sus comunidades. Lo importante es ver la realidad que estamos viviendo y dar un paso para adelante, pero no nos quedemos estancados, porque la economía no llega sola a la casa». ¡Bien dicho!