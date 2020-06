Lorena Pérez y el cumplimiento de un sueño largamente acariciado

A diferencia de otros alcaldes, cuya mayor habilidad es estirar la mano, la presidenta municipal de Badiraguato, María Lorena Pérez Olivas, es quien aporta la maquinaria, el diésel y los operadores, en aras de continuar la histórica cantidad de obra pública que, desde el mes de noviembre, se lleva a cabo en el serrano municipio.

La más fuerte inversión tiene que ver con el cumplimiento de lo que hasta hoy había sido el más caro anhelo de los badiraguatenses: la rehabilitación de los ramales y caminos principales de las quince sindicaturas.

El esfuerzo de Lorena Pérez, siempre con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz y un sinnúmero de gestiones ante la federación, logra que hoy Badiraguato esté, por fin, comunicado «de punta a cola» (como dicen por allá), lo cual significa desarrollo económico y social para comunidades ancestralmente olvidadas.

La alcaldesa Pérez Olivas no ha escatimado recursos. Otros presidentes municipales piden cooperación para combustible y se niegan a emplear la maquinaria propia. No así Lorena, una enamorada de su pueblo que nunca dice no. Aporta todo lo que su Gobierno tiene para el crecimiento de Badiraguato, y lo que le falta lo consigue, vía una permanente labor de gestoría ante instancias estatales y federales.

Para quien se pregunte cómo la Administración de Pérez Olivas ha obtenido tanto en tan poco tiempo, he allí la respuesta: con real entrega, voluntad política y mucho trabajo. Los habitantes del municipio y quienes lo visitan no nos dejarán mentir: las máquinas trabajan las 24 horas del día, siempre en el marco de las medidas sanitarias.

En esto último la presidenta ha sido escrupulosa, y los resultados se reflejan en el diario reporte oficial de la Secretaría de Salud. No es fortuito que en Badiraguato solo existan nueve casos activos. Lorena personalmente comanda un ejército de colaboradores empeñados en prevenir y combatir contagios.

Nada se le sale de las manos a Lorena Pérez Olivas.

UNA LUCHA POR LA GENTE. A la fecha, el índice de caminos rehabilitados en Badiraguato se acerca al 100 por ciento, y el mérito es doble si tomamos en cuenta la orografía, la extensión y las largas distancias entre las comunidades del municipio.

La llegada de la pandemia, en plena ejecución de tan ambicioso proyecto, no logró detener las obras. Lorena Pérez ha sabido mantener a su municipio lejos del coronavirus, y cerca del desarrollo tan largamente anhelado.

Confinada en su casa, para poner el ejemplo, la moderna alcaldesa hace uso de toda la tecnología disponible para estar al pendiente de cada metro que se rehabilita, así como de todas las obras que implementa: agua potable (construcción de pozos profundos, equipamiento, galerías), electrificación (línea y red de energía eléctrica), educación (techumbres, canchas, aulas), desarrollo urbano (empedrado de la bella cabecera municipal) y salud (la Casa de Salud es uno de sus grandes aciertos).

«Tenemos un Gobierno accionado y echado para adelante», ha mencionado la alcaldesa en referencia a la popular expresión quirinista.

Todos en Badiraguato saben que Lorena conoce como la palma de su mano todas las rancherías, donde la gente la recibe con la confianza de quien ya conocen: «¡Gente, ya llegó la Lore!». Goza de una popularidad que le permite hablarles por su nombre a las familias de las comunidades más apartadas. Sobre todo, conoce sus necesidades y actúa en consecuencia.

El gobernador Quirino Ordaz dio un espaldarazo lleno de significado a la alcaldesa el 18 de mayo, en gira para inaugurar un nuevo tramo de la carretera a San José del Llano. «Reconozco la capacidad de la presidenta, la experiencia para gestionar y luchar siempre por su gente», expresó en su discurso el mandatario, y en ello todos estamos de acuerdo. ¡Enhorabuena!