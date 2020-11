Mazatlán 2021: el factor Pucheta

El éxito de un proyecto político suele estar acompañado de rumores; y el de Fernando Pucheta Sánchez no es la excepción. Así lo demuestran las publicaciones en diversas columnas especializadas que hablan de una serie de ofrecimientos al polémico priista, colocado en el primer lugar de las preferencias electorales para volver a ocupar la presidencia municipal de Mazatlán.

Por un lado, se asegura que Pucheta sostuvo pláticas con el Partido Sinaloense, de Héctor Melesio Cuen. Por el otro, que ya fue convencido por Sergio Torres de seguir su camino e irse a Movimiento Ciudadano. Algunos más dicen que el gobernador Quirino Ordaz persuadió a Fernando de permanecer en el tricolor para recuperar el puerto el año próximo.

Sin contar con elementos para inclinarnos por alguna de estas y otras versiones que figuran en la comentocracia de los días recientes, sabemos de antemano que cualquiera de ellas tiene amplios márgenes de posibilidad por una sola razón: el peso político de Fernando.

El posicionamiento de «la marca Pucheta» constituye un fenómeno inédito en la historia electoral de Sinaloa.

Basado en el poder de las redes sociales, Fernando Pucheta se adelantó a su tiempo. Desde hace por lo menos cuatro años, comenzó a fincar una presencia digital que lo hace ver como el más moderno de nuestros actores políticos.

Hoy, cuando el poder de convocatoria no se expresa a través de actos multitudinarios, sino al contrario, son los clics, los viewers y el número de visitas lo que determina la penetración de un político en las masas. Ese es, justamente, el caso de Fernando.

VISIONARIO. Fue Pucheta, quizá, el primero en entender que la elección por venir no será de partidos, sino de personas.

Sistemáticamente, el exalcalde mazatleco ha fortalecido su presencia pública mediante sus transmisiones en internet, primero a través de Facebook y ahora, también, de Instagram.

Al menos dos veces por semana, las redes registran los recorridos puchetistas por todos los rincones del municipio de Mazatlán, y, aquí, la clave es no solo demostrar un genuino interés en las necesidades de la población; además de saber expresar su sentir, el estilo de Fernando encuentra el modo de aportar un plus al interés en cada tema que toca, y esto generalmente viene con su inigualable sentido del humor: una personalísima forma de comunicación que, al menos quien esto escribe, no ha visto en ninguna otra figura del firmamento político nacional.

CON O SIN PRI. Si su partido de toda la vida, el Revolucionario Institucional, no alcanza a apreciar la valía de este cuadro singular que es Fernando Pucheta, cavará su propia tumba en Mazatlán en los comicios del año próximo.

A Pucheta, en cambio, un amplísimo panorama se le abre si decide abandonar las filas del priismo: lo saben Cuen, Torres y todos los líderes de partidos políticos distintos al PRI que, de acuerdo con los comentarios de los columnistas, habrían buscado ya, con insistencia, al popular presidente de la Fundación Una Mano Amiga.

PUCHETA ‘RELOADED’. Los números dan cuenta de lo aquí documentado: cada video de Pucheta alcanza las 100 mil reproducciones en cuestión de horas, hasta superar el millón con el paso de los días.

Más allá de un triunfo personal, el éxito de Pucheta entraña beneficios para todas aquellas personas colocadas en el centro de sus transmisiones.

Si desde el ámbito privado ha logrado que la ayuda llegue a infinidad de mazatlecos, lo mismo de la zona rural que de la urbana, es fácil imaginar lo que un Pucheta «recargado» lograría en su segunda incursión como presidente municipal.

Así sea, para bien de Mazatlán y de su gente.