Quirino 2021: del gran elector, al gran elegido

Más allá del nombre del candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD (que, ahora sí, habrá de conocerse la semana que hoy inicia), las expectativas de este frente opositor se fincan en la figura, la popularidad y la obra de Quirino Ordaz Coppel.

Sin aparecer en las boletas, pues, el actual gobernador será el factor decisivo para la victoria de la Alianza Va por Sinaloa en las elecciones del presente año.

He allí, pues, la parsimonia con que el mandatario estatal ha extendido los tiempos sin mandar una sola señal en torno a quien será su carta para sucederlo. También, la seguridad con que «estira la liga» hasta extremos insospechados en las negociaciones con el resto de los partidos, como solo aquel que está seguro de ganar es capaz de hacerlo.

Aquí, amigas y amigos, no se trata de un tema de percepción. No existe estudio profesional alguno sobre opiniones ciudadanas en el que Quirino no figure con los más altos índices de aceptación.

La consistencia que Ordaz ha logrado al permanecer, desde el año antepasado, en los dos primeros lugares del top de gobernadores mejor evaluados por la ciudadanía, lo dice todo.

Acaba de suceder: en la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, hace una semana, Quirino figura con el 67.8 de aceptación por parte de sus gobernados. Solo lo supera

Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, con el 69.5. A su vez, el mandatario sinaloense le había ganado el primer sitio al yucateco en meses anteriores. Digamos que Ordaz y Vila se han venido alternando en los meses recientes el honroso título del mejor gobernador mexicano.

Y eso, a nivel electoral, será determinante.

LA NUEVA CEAIP. Habrá que revisar si en su más reciente sesión de pleno la Comisión Estatal de Acceso a la Información (Ceaip) rompió un récord, pero lo que no queda a discusión es el nivel de productividad que distingue a este organismo bajo la presidencia de José Alfredo Beltrán Estrada. Según el orden del día (en sábado, señores, para mayor mérito) se resolvieron 113 asuntos, entre ellos 20 recursos de revisión, 30 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y, lo más notable: 47 apercibimientos a servidores públicos de 14 dependencias estatales y municipales.

Por cierto, 20 de estos apercibimientos por violentar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información corresponden a un solo ente: el Acuario Mazatlán. Algo muy opaco sucede allí. Ojo con eso.

Por lo demás, el Congreso del Estado ya dio el visto bueno a la sugerencia que, vía lobbying, hizo llegar José Alfredo Beltrán en relación con los nuevos comisionados que están por ser electos: el principio de equidad de género. Serán, pues, una mujer y un hombre.

No nos pregunte los nombres, porque la decisión corresponde a los diputados, pero en la humilde opinión de un servidor, entre los nuevos integrantes de Ceaip tendría que figurar, por méritos, preparación y una irreprochable historia de vida personal y profesional, la maestra Anabel Ibáñez Álvarez. Es cuanto.

INSUPERABLE. Media hora, o menos, le basto a Héctor Melesio Cuen para exhibir públicamente la fuerza popular del Partido Sinaloense. Un nivel de poderío electoral que ningún otro instituto político se atrevería a poner a prueba en este momento del proceso electoral, cuando apenas iniciamos el tiempo de las definiciones de candidatos, alianzas y proyectos rumbo al 6 de junio.

Así de seguro, así de fortalecido, inicia el PAS su ruta a los comicios constitucionales: con una caravana que superó los 4 mil vehículos y unos 12 mil simpatizantes a bordo que recorrieron las calles de Culiacán en manifestación de apoyo al inicio de la precampaña de Cuen a la gubernatura del estado.

Mejor arranque no pudo tener Cuen Ojeda. El sábado 16 queda como un día memorable que augura urnas llenas para el PAS el día de la elección.