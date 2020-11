Quirino y la mujer: ¿dejará la silla a una gobernadora?

Cada día se fortalece la hipótesis de que el próximo Gobierno de Sinaloa será encabezado por una mujer. Al menos, de que la candidatura del partido en el poder estatal, el PRI, será abanderada por el género femenino. Dos nombres acaparan la discusión pública: Rosa Elena Millán Bueno y Gloria Himelda Félix Niebla.

Ya no se trata solo del acuerdo del INE sobre la paridad en las quince gubernaturas (el 7-8, como ya le llaman), sino, en el caso particular de nuestra entidad, de los recientes acontecimientos políticos y las decisiones por parte de quien está llamado a ser el gran elector de la candidata o el candidato del tricolor a sucederlo: Quirino Ordaz Coppel.

En menos de diez días, el gobernador se ha decidido por mujeres para ocupar las secretarías vacantes de su gabinete: el lunes de la semana pasada fue Maribel Chollet Morán en Pesca y Acuacultura; ayer, designó a Rosa Isabel Mendoza Camacho como secretaria de Desarrollo Sustentable.

En tanto, los integrantes de su círculo cercano aseguran que la súbita entrada al ruedo de la sucesión por parte de Millán Bueno y Félix Niebla ha dado un brillo especial a la mirada del mandatario estatal; que está de mejor humor que nunca, dicen. ¿O será por los excelentes resultados de su Cuarto Informe, cuya transmisión digital fue un rotundo éxito la tarde de ayer?

El misterio queda. Lo cierto es que a más de uno el gobernador le ha dicho que los acontecimientos recientes (no solo el tema de las mujeres, sino la salida de Carlos Gandarilla del grupo de aspirantes) no cambian en nada la decisión que ya tenía tomada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el ungido saldrá de la tercia tan nombrada, Jesús Valdés, Juan Alfonso Mejía o Ricardo Madrid? ¿O acaso indica que, de antemano, Quirino estaba decidido por una mujer, más allá de lo que indique el INE o ratifique, o no, el Senado de la República?

Lo que queda de manifiesto es que el gobernador se ha preocupado por atender los perfiles adecuados en cada una de sus decisiones: Maribel Chollet, por ejemplo, venía de ser titular del Instituto de Pesca y de presidir la Comisión de Pesca del Congreso antes de ser secretaria; Rosa Isabel Mendoza se desempeñaba como subsecretaria del Medio Ambiente y cuenta con un amplio currículum en el tema de sustentabilidad. No se trata, pues, solamente de que sean mujeres; son funcionarias con amplia experiencia en el ámbito de los cargos que hoy ocupan.

Así ocurre en los casos de Rosa Elena Millán y Gloria Himelda Félix: fuera de toda duda, quedan los merecimientos de ambas y la capacidad demostrada para desempeñar la más importante responsabilidad pública del estado.

¿PAZ POR EL PAS? A raíz de la polémica fotografía, hace un mes, donde aparecen Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda en un desayuno, acompañados por Héctor Melesio Cuen Díaz y José Paz López Elenes, una duda ronda en torno a este último: ¿está con Morena o con el Partido Sinaloense?

La duda cobra relevancia dado que López Elenes se perfila como un candidato natural, con todas las posibilidades de triunfo, a la presidencia municipal de Badiraguato: un anhelo que ha trabajado durante muchos años, con amplios sectores de simpatizantes que van cada día en aumento.

Estamos en condiciones de asegurar que José Paz va como candidato de Morena. Es uno de los principales operadores de Rubén Rocha no solo en su municipio, sino en la entidad, en su proyecto morenista para la gubernatura.

Más allá del partido que represente en los comicios, la fuerza popular de José Paz López Elenes entre los badiraguatenses le atrae todos los pronósticos de éxito en las urnas. Por algo ya se le ve como el seguro próximo alcalde del serrano municipio. Al tiempo.