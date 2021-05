Se van con Rocha 600 priistas y Mario es víctima de fuego amigo

En punto de las 13:45:09 de ayer, Milenio Digital publicó una nota con supuestas declaraciones de Jesús Vizcarra Calderón en apoyo a Mario Zamora Gastélum como próximo gobernador del estado.

“El triunfo de Mario Zamora en Sinaloa será la mejor señal para la economía: Jesús Vizcarra”, se tituló la publicación en el portal del medio referido.

Fue hasta cerca de las 21:00 horas que Vizcarra hizo circular por medio de sus redes de amigos una aclaración para desmentir la nota. A continuación, el texto íntegro:

“Desde hace 5 meses me encuentro en Monterrey totalmente dedicado al cuidado de la salud de mi esposa, quien gracias a Dios está mejorando.

“Desde hace más de 12 meses, hice del conocimiento público mi firme decisión de ya no participar en temas políticos.

“Desde que me encuentro en Monterrey, he recibido a muchos amigos a quienes aprecio y agradezco sus buenos deseos para que mi esposa se restablezca por completo.

“En estos momentos no tengo ni ánimo ni interés en participar o involucrarme en la contienda política que está aconteciendo en nuestro Estado, por lo que deseo enfatizar que no he expresado ninguna opinión política y mucho menos palabras que pudieran ofender a alguien.

“Reitero que en esta contienda no me voy a involucrar, ni emitiré opinión a favor o en contra de ninguna de las candidatas o candidatos.

“En los casos particulares de Rubén Rocha Moya y Mario Zamora tengo relación de amistad y aprecio con ambos”.

Entrevistado por esta columna vía telefónica, Mario Zamora se declaró ajeno a la publicación de Milenio y, a pregunta expresa, no descartó que se trate de “fuego amigo”.

A las 22:32, Mario emitió un mensaje en Twitter que dice a la letra:

“A Jesús Vizcarra mi amistad y cariño por siempre. La salud de Alma está por encima de cualquier interés político. Un abrazo para ambos”.

Lo anterior ocurre en un momento clave: mañana a las 18:00 horas tiene lugar el segundo y último debate de candidatos a la gubernatura organizado por el IEES.

Quedarán, entonces, solo ocho días permitidos por la ley para hacer campaña, y 12 para la gran fecha: las votaciones constitucionales del 6 de junio.

TRICOLORES A MORENA-PAS. En el marco de un acto celebrado ayer por la tarde en la Comisaría de Escamilla, sindicatura de El Roble, en Mazatlán, un grupo de más de 600 priistas del sur de Sinaloa, encabezados por 38 reconocidos líderes y operadores políticos del tricolor, renunciaron a su militancia para sumarse al proyecto de Morena-PAS en apoyo a Rubén Rocha Moya como próximo gobernador del estado.

La información fue difundida por las áreas de prensa de Morena y PAS.

El acto, que reunió a la estructura electoral y de promoción del voto de Morena de los distritos 20, 21, 22 y 23, fue presidido por Rubén Rocha, Héctor Melesio Cuen, Luis Guillermo Benítez y los senadores Américo Villarreal Anaya (delegado del CEN de Morena) y Eduardo Ramírez Aguilar (presidente de la Mesa Directiva del Senado).

“Con la estructura de Morena y el PAS ganaremos el 6 de junio y transformaremos Sinaloa”, afirmó Rocha, quien a continuación dio la bienvenida a los hoy expriistas que se suman a su campaña.

Precisó, de acuerdo con el comunicado de prensa, “que no comparte la idea de que el Gobierno sea patrimonio de un partido, porque es de las y los ciudadanos, pero garantizó que ningún priista, panista o perredista les va a quitar un lugar a los morenistas y a los pasistas en su Gobierno”.

La unión electoral Morena-PAS, aseguró, “ya ganó la campaña, pues no existe ni una sola encuesta que la ponga por debajo de sus contendientes, ya que encabeza las preferencias, por lo que está seguro de que se alzará con la victoria el 6 de junio”. Enhorabuena.