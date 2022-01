Seamos claros: ómicron es covid-19 y puede ser trágica

audima

La desinformación hace de las suyas nuevamente respecto a la pandemia, pero ahora, en lugar de generar pánico como al principio, tiende a algo peor: hace creer a muchos que ómicron es una especie de resfriado que se cura en tres días, sin riesgo de hospitalización, de complicaciones, ni de decesos. Nada mas falso.

Ómicron, amigas y amigos, es una variante del virus covid-19. Es covid, pues, y por tanto entraña el riesgo de desarrollarse y convertirse en la temida enfermedad SARS-CoV-2 que ha causado millones de fallecimientos en el mundo a lo largo de los últimos dos años.

Las “fake news” avanzan con tal fuerza que hoy en día se escucha a personas desinformadas decir: “no tengo covid, tengo ómicron y es como una gripa”.

No es menester emplear lenguaje técnico para que cada uno, en su entorno próximo, contribuya a difundir lo que tan bien nos ha sabido explicar el secretario de Salud, el químico y maestro Héctor Melesio Cuen, si bien hasta hoy la mayoría de los casos de covid-19 han observado signos de la enfermedad menos severos que en 2020 e inicios de 2021, es gracias a que gran parte de la población está vacunada.

Sin embargo, agrega el especialista en salud pública y principal autoridad en la materia en el estado, como sociedad debemos evitar prolongar la cadena de contagios, en aras de contribuir al esperado fin de la peste del siglo XXI. Que no le digan, que no le cuenten: la pandemia sigue aquí, amenazante, entre nosotros, y la ciencia no descarta que, si como población la dejamos seguir viva, continuará reforzándose en nuevas variantes, tal vez aún más peligrosas de las ya conocidas.

La sección Tercer Piso de EL DEBATE, el viernes pasado, fue dedicada a este tema en su versión impresa y sigue disponible en versión digital. Le recomendamos, amigo lector, amiga lectora, que lea completo este excelente trabajo de nuestra área de investigación, basado, como siempre, en fuentes confiables. Lo encuentra en su buscador favorito de internet con el título “covid-19 causa muertes; ómicron no es leve / Debate”.

El texto escrito por Lucía Mimiaga advierte:

“La única forma de confirmar la enfermedad es a través de pruebas especializadas, pues algunos síntomas se parecen a la gripe, sin embargo, no se deben minimizar”.

AUSENCIA. El área de atención a medios de la administración estatal anunció ayer que el gobernador Rubén Rocha Moya, por primera vez, no será quien presida la conferencia semanera de cada lunes, instituida desde los primeros días de su gestión, a inicios de noviembre pasado.

En su lugar, encabezará este encuentro semanal con los medios de comunicación el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

El aviso oficial atribuye la ausencia del gobernador a “cuestiones de agenda”.

Al cierre de esta columna, la publicación más reciente del gobernador Rocha en sus redes sociales era la que subió la tarde del sábado, respecto a su presencia en el arranque de la jornada de vacunación en campos agrícolas, realizada en Villa Juárez.

El mandatario fue acompañado en ese acto por la doctora Eneyda Rocha Ruiz, presidenta de Sistema DIF Sinaloa, y por la doctora María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, quien un par de días antes inició en esa sindicatura un programa de apoyo integral contra la violencia intrafamiliar en zonas rurales.

En su post de anteayer, el doctor Rocha Moya anotó, respecto a la jornada de vacunación en Villa Juárez:

“Es importante resaltar la organización y orden de atención a la ciudadanía que se dio cita para recibir la dosis correspondiente. Sigamos cuidándonos”. Así sea.