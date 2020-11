Sergio Torres genera movimiento telúrico en la política estatal

Ayer por la mañana, a eso de las 10:00 horas, Sergio Torres Félix se presentó ante la secretaria particular del gobernador, Rosa María Sánchez Carrillo, y le entregó una carta, dirigida a Quirino Ordaz Coppel, con la cual renunció a la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

El gobernador se encontraba en la Ciudad de México, y aunque su regreso a Culiacán estaba programado para las 17:00 horas de ayer, Sergio no lo esperó. Apenas hizo entrega de la renuncia, se dirigió a un restaurante, donde ofreció su primera conferencia de prensa como exsecretario del gabinete.

La renuncia de Sergio Torres constituye el golpe político más contundente en lo que va del año en la escena pública estatal. Donde todo son palabras, anuncios y promesas, Torres Félix se fue a los hechos.

En ese mismo tenor, se espera de un momento a otro su salida del PRI para encabezar un movimiento político de largo aliento, opositor tanto al tricolor que gobierna el estado; como a Morena, que gobierna el país.

Si bien el tono de la carta al gobernador es respetuoso, denota un fuerte sentido crítico al expresar que, en estos tiempos electorales, no ve actores políticos que realmente se preocupen por los sectores sociales que han quedado desamparados en la pandemia, como los trabajadores de la salud, los maestros y las jefas de familia.

En cuanto al PRI, son del dominio público los desencuentros entre Sergio Torres y el presidente estatal de ese partido, Jesús Valdés. Al rompimiento de Sergio con Chuy puede seguir uno con Quirino.

Sabemos, de buena fuente, que la renuncia tomó por sorpresa al gobernador. Apenas fue informado telefónicamente por su secretaria particular, Quirino marcó el celular de Sergio, pero no obtuvo respuesta. Hasta la tarde de ayer, Torres no se había reportado con Ordaz.

Quienes vieron ayer al gobernador aseguran que estaba un poco dolido por la forma en que renunció Sergio Torres, a quien, como siempre lo ha expresado, tiene en gran estima.

Dicen, empero, que Quirino se siente en paz consigo mismo porque la decisión no fue suya, sino de Sergio, a quien permitió trabajar con libertad y muy en su personal estilo. «Lo dejó ser», pues.

Entre hoy y mañana, el mandatario tomará una decisión respecto al relevo en la Secretaría de Pesca. Desde ayer se encontraba en el análisis de perfiles para elegir a quien ocupará el cargo.

UNAS POR OTRAS. Quirino visitó ayer la Ciudad de México (en vuelo comercial, como es ya su costumbre) para entrevistarse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Fue una reunión exitosa, comentó el gobernador a su círculo cercano. La relación institucional del Gobierno estatal con el federal sigue viento en popa.

Ayer, en Palacio Nacional, se dio a conocer la agenda preliminar de la décima visita de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la república, al estado de Sinaloa.

Llama la atención cómo todas y cada una de las actividades a desarrollar por AMLO en nuestra entidad tienen que ver con obras públicas que personalmente gestionó el gobernador ante el presidente.

López Obrador llega a Sinaloa pasado mañana, sábado, proveniente de Nayarit, a las 14:30 horas, para supervisar la presa Santa María, en El Rosario. Luego, a las 17:30, checará el Acueducto Miravalles, en Mazatlán.

El domingo, la agenda presidencial contempla la supervisión de dos grandes obras: a las 10:00, la carretera federal San Ignacio-Tayoltita, en San Ignacio; y a las 13:30, la presa Picachos, en Mazatlán.

Lejos de enfriarse, conforme se acerca la fecha de las elecciones del 2021, la relación entre López Obrador y Ordaz Coppel se afianza. Se espera que la gira de este fin de semana sea marco para un mensaje político al respecto.