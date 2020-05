Sinaloa va ganando la batalla al virus, mas no es hora de confiarse

El hombre más informado del país en materia de COVID-19, Hugo López-Gatell, reveló que el pasado miércoles «en Sinaloa se pasó la zona de pico de crecimiento de casos», lo cual coloca al estado en una etapa de estabilidad, a la que seguirá un decrecimiento de contagios.

El subsecretario de Salud federal, quien fue colocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del combate a la pandemia por sus conocimientos, habilidad y experiencia en el tema epidemiológico, lanzó públicamente este viernes una felicitación por este logro («las buenas noticias», dijo textualmente) al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Lo anterior, pese a que un día antes muchos sinaloenses dieron muestra exacta de lo que no se debe hacer en este momento: en uno de los peores capítulos de irresponsabilidad colectiva que se hayan visto en la entidad, miles de personas se volcaron a las pastelerías y a las pizzerías, so pretexto del Día del Niño.

Se expusieron no solo a sí mismos, sino a sus familias y a la población entera: un peligro mayúsculo en plena fase 3 de la emergencia sanitaria.

Del ejemplo que los padres están obligados a dar a sus hijos, ni hablamos.

VIENEN DÍAS CRÍTICOS. Fiel a su estilo de dar solución inmediata a los problemas, el 1 de mayo, al día siguiente del reprobable hecho comentado líneas arriba, Quirino Ordaz hizo entrega de cincuenta nuevas patrullas para apoyar las medidas de contención del virus, además de ser empleadas en las tareas normales de vigilancia.

En el acto, celebrado a través de una transmisión en vivo, el mandatario lamentó lo ocurrido el 30 de abril, y advirtió que el próximo 10 de mayo (Día de la Madre) la situación podría ser peor, de manera que se han reforzado las medidas preventivas para evitarlo.

Hizo un llamado a la conciencia de los sinaloenses para seguir al pie de la letra la medida de quedarse en casa y guardar sana distancia: «Estamos buscando tener todas las herramientas para proteger más a la gente, protegerte más a ti», dijo Ordaz a todos y cada uno de sus gobernados.

Lejos de bajar la guardia tras el reconocimiento del Gobierno federal al caso Sinaloa, el gobernador advirtió que vienen los días más críticos, en los que no debe haber relajamiento en las medidas. Pidió no confiarse, sobre todo en ciudades como Culiacán, ubicada entre las primeras cinco del país con mayor concentración de contagios y fallecimientos. Expresó Quirino: «Necesitamos hacer un esfuerzo, hoy más que nunca, de protección, de quedarte en casa, de tomar con toda la seriedad y conciencia que implica el riesgo de lo más importante que tenemos, nuestra salud, no solo tuya, sino también de tus seres queridos.

»Yo sé que vamos a salir adelante, pero necesitamos de la cooperación tuya y de todos. Este es un esfuerzo individual. Yo confío mucho en los sinaloenses.

»Vamos a mantener todas las acciones, como la ley seca, porque vienen además días críticos, en los que tenemos que cuidarnos mucho, de guardarnos».

PRENSA Y COVID-19. Confinados mayormente, con los dispositivos electrónicos como única herramienta de trabajo, los periodistas conmemoramos ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa declarado por la Unesco.

En un momento inédito para el estado, el país y el mundo, nos toca hacer nuestro mejor esfuerzo, y así lo entiende EL DEBATE, convertido hoy en el principal referente noticioso de Sinaloa para México y el mundo.

Logramos lo que nadie en la historia estatal: alcanzar los primeros tres lugares en número de lectores a nivel nacional con nuestra versión digital. Así lo demuestra el ranking de ComScore, primera autoridad mundial en medición de audiencias de internet.

Felicidades a todos los comunicadores y, muy en especial, a los de nuestra casa editorial: EL DEBATE. Dios bendice.