Tiembla Morena: PRI anuncia megacoalición opositora en 2021

Marcó agenda política este fin de semana la declaración del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que confirma lo que el senador sinaloense Mario Zamora Gastélum adelantó, en entrevista exclusiva para EL DEBATE, en enero pasado: el tricolor teje alianzas para el proceso electoral del año próximo con los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD)... por lo menos.

«Morena será derrotado con alianzas en 2021: PRI», se titula la nota del viernes en El Universal, y allí Alito Moreno asegura que esta coalición va por las quince gubernaturas en juego.

Más allá de anuncios triunfalistas, lo que puso a temblar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es el diálogo que, ya de manera pública, llevan a cabo los cuatro partidos de oposición más fuertes del país.

El 30 de enero publicamos la columna titulada «Mario Zamora, imán de las coaliciones con el PRI en 2021», donde retomamos lo dicho por el senador Zamora a EL DEBATE. «Aseguró que ya hubo pláticas y posibles acuerdos al interior del PRI para elegir a los nuevos candidatos, y fue más allá al mencionar la posibilidad de alianzas con, por lo menos, dos partidos: “Ya hay, se han visto acuerdos. Aquí hay de todos, roja con blanco, el PRI bueno; el amarillo del PRD, naranja de MC. Hay de todo, y habrá más”».

Zamora Gastélum ha jugado un papel clave en este proyecto coalicionista de gran envergadura, dada su habilidad política y excelentes relaciones con las figuras cupulares de todos los institutos políticos mencionados.

Para nuestro estado se ha manejado la posibilidad de que a la alianza opositora se una el Partido Sinaloense (PAS). Por cierto:

CUEN, PUNTO DE ATRACCIÓN. La figura de Héctor Melesio Cuen Ojeda es un activo envidiable para cualquier alianza política en 2021. Las posturas y las acciones del presidente estatal del PAS se han vuelto un referente en el tema de la pandemia.

Su declaración de ayer, por ejemplo, generó impacto, al revelar que Sinaloa figura a nivel mundial con uno de los más altos en índices de mortalidad por coronavirus: «En México no se han hecho bien las cosas. Salimos del confinamiento antes de tiempo, la infraestructura hospitalaria no estaba en condiciones adecuadas para enfrentar esta pandemia, no tenemos el número suficiente de profesionales de la salud, por ello estamos viviendo esta crisis que en ocasiones parece incontrolable», advirtió.

Amén de que el Partido Sinaloense ha sido el gran fenómeno político estatal de los últimos años, la relevancia del maestro Cuen como profesional de la salud (químico con más de cuatro décadas de ejercicio) lo convierte en un líder de opinión en materia del COVID-19.

Sumamente crítico de la actuación de los Gobiernos de los distintos niveles en sus políticas para atajar los contagios, Cuen no se queda en los dichos, sino que basa su fuerza en los hechos: el PAS es, con mucho, el partido que mayormente ha trabajado en contra de la pandemia y sus efectos en los 18 municipios del estado. Lo mismo difunde medidas de prevención que distribuye apoyos alimentarios y mantiene a disposición gratuita de toda la población servicios médicos en línea con prestigiados especialistas.

Simultáneamente, Cuen refuerza el trabajo político del PAS en los comités municipales de la entidad y sus respectivas estructuras.

Más fuerte que nunca, no es fortuito que el partido cuenista sea asediado por todas las fuerzas políticas con miras a las elecciones del año próximo.

La proverbial habilidad de Cuen a la hora de hacer «amarres» lo convierte, una vez más, en el fiel de la balanza. La mira está puesta en él y en su decisión de que el PAS vaya solo o en alianza en el proceso que viene, inédito desde el punto de vista que se le analice. Y, sobre todo, en su proyecto de convertirse en el próximo gobernador de Sinaloa. Al tiempo.