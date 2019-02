El 1 de febrero de 1887, ante la presencia del gobernador Francisco Cañedo, de los miembros de la Junta Directiva de Estudios y de los catedráticos, el ingeniero Francisco Sosa y Ávila protestó como nuevo director del Colegio Rosales (hoy UAS).

Minutos más tarde, el ingeniero Luis G. Orozco, director saliente, presentó al nuevo funcionario a los estudiantes. Ceremoniosamente, Sosa y Ávila expresó del ingeniero Orozco: “Vosotros jóvenes que empezáis a vivir, no comprendéis la lucha gigantesca que una idea tiene que sostener para llegar a ser un hecho: la historia del señor Orozco os lo dirá: lleva catorce años de penosos servicios prestados a este plantel a veces en épocas de revolución, difíciles, casi insuperables, se ha visto abandonado de casi todos sus colaboradores que no poseían su inquebrantable fe; pero los pocos o muchos alumnos que quedaron al Colegio, no cesaron un día de recibir sus correspondientes lecciones y de cumplir bajo su inteligente y abnegada dirección el reglamento interior del establecimiento.

Al mismo tiempo que su admirable constancia ha salvado de perecer al Instituto que os educa para nobles propósitos, ha atendido con tierna solicitud, con solicitud verdaderamente paternal a todos vosotros que sois sus discípulos, y deseo y espero que le manifestaréis la más ardiente gratitud en lo sucesivo”.