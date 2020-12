Dos años de retroceso

Millones de mexicanos vieron en López Obrador y su partido Morena, una alternativa ante un gobierno priista corrupto y a un PAN dividido, que perdió fuerza por sus pleitos internos.

Decisiones sin considerar todas sus consecuencias, ya sea por ignorancia o una ideologización izquierdista, se tradujeron en un retroceso en el primer año de gobierno de López Obrador.

En el 2019, mientras en los Estados Unidos y en la mayoría de los países creció la economía, en México retrocedió la inversión, el empleo y no hubo crecimiento económico.

Las principales causas de ese retroceso no fueron la corrupción y los desequilibrios fiscales heredados del gobierno anterior, sino las decisiones equivocadas del nuevo gobierno.

La arbitraria clausura del aeropuerto de Texcoco, aludiendo corrupción en su construcción, que nunca se probó, y que no era razón suficiente para abandonar un proyecto ya en marcha, mandó un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros, quienes redujeron sus inversiones en México.

El cierre y obstaculización a inversiones privadas, confirmaron la ausencia de respeto al Estado de Derecho y a los contratos firmados por el nuevo gobierno. La mala administración de Pemex y la CFE, repercutió en una agravación de sus desequilibrios. La decisión de sacar a la inversión privada de la extracción de petróleo y de la generación de energía eléctrica por motivos ideológicos, impidió el ingreso al fisco de miles de millones y aumentaron los subsidios de esos monopolios estatales, que en lugar de abrirse se cerraron más.

En 2020 el COVID agravó la situación, pero no es el único responsable del retroceso económico en los dos años del gobierno, que se bautizó como la “Cuarta Transformación”, y hasta la fecha no ha transformado, sino destruido, y no representa una salida del pasado, sino un regreso al PRI de Echeverría y López Portillo.

Los resultados del combate a la pandemia por el actual gobierno son de los peores del mundo, según índices internaciones de muertos e infectados.

En México se suman a los males creados por la pandemia, expectativas negativas generadas por el actual gobierno, que nos colocan en comparativos internacionales entre los países cuya recuperación está entre las más lejanas.