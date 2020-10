Luna mágica

Y así como si nada llegamos a octubre

Para algunos es un mes más en el calendario, para los foodies es temporada de pan de muerto, para los que siguen el horóscopo es “libra season” y para otros es la temporada del año con cierto misticismo donde el último día del mes pueden disfrazarse y transformarse en lo que quieran (y comer dulces a más no poder). Para estos últimos que mencioné, este 2020 les trae algo especial: dos lunas llenas para que los hombres lobo salgan de su cueva y las brujas salgan a rumbear.

En fin, ya poniéndonos un poco más serios, la verdad es que no contemplaba la importancia de la luna hasta recientemente. No solamente es inspiración para canciones de Zoé o de Rocío Banquells, sino efectivamente ejerce una influencia sobre el planeta (y puede que hasta en nosotros).

La luna dirige las mareas de la Tierra, mantiene la estabilidad del clima y hasta dicta las estaciones del año. En las mujeres hasta puede ayudar a marcar/regular el ciclo menstrual y si nos metemos en temas de astrología, tu luna dice la manera emocional en la que reaccionamos al entorno. Con esto último me quedé pensando, con tantos cambios que hemos pasado en estos últimos meses; de intentar mantenernos, regresar a como estábamos antes o simplemente quedarnos igual, siento deberíamos aprender un poco de la luna… y hasta tratar de asemejarnos un poco a ella. Aceptar todas nuestras fases y entender que parte de crecer es estar en movimiento, claro, a su debido tiempo.

Querer nuestras partes iluminadas al igual que nuestras partes con sombra, al final de cuenta las dos conforman la hermosa persona que somos. Y por último, reflejar el brillo que tenemos dentro hasta en los días más oscuros, puede que esa luz marque el camino.

Así que si no has visto la luna en estos días; sal, obsérvala y llénate de esa energía buena. That’s the tweet.

Ana en Rose.