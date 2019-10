Luto en el box; falleció “El Zombie”

El sábado anterior recibí en la Orange House la cordial y agradable visita de nuestro amigo, doctor Carlos Rivera. También es compañero de equipo en Santaneros. Para una mejor convivencia, optamos por ir a traer unas espumosas. Acudimos al depósito de la avenida Ignacio Zaragoza, esquina con Rodolfo T. Loaiza. Metros antes de llegar vimos que venía caminando con algunas dificultades, un paso lento que arrastraba sus pies, era Alejandro Moreno. A lo mejor su nombre no les dirá mucho. Se trata de aquel exboxeador de una época dorada en The Rosca City. Alejandro era apodado como “El Zombie” Moreno. No hará mucho tiempo, que en otra entrega de Ingenio y Figura, había comentado sobre su penosa salud. En esta ocasión lo notamos mucho más delgado y sosteniéndose con dificultades en su paso lerdo, tomado de un bordón, hecho de un palo de escoba. Este jueves 24 del mes en curso nos llegó la triste noticia. Falleció el “Zombie” Moreno, ahí en su domicilio particular, la avenida Agustina Ramírez y la misma Rodolfo T. Loaiza.

Colofón. “El Zombie” Moreno deja grato historial en el boxeo amateur y profesional en esta ciudad y sus alrededores. Es de la misma camada de un Renato Zambada, con el cual tuvo grandes y furiosos combates de toma y daca, arriba del cuadrilátero. Leyenda del pugilismo, junto a un “Beto” Gerardo, Fermín Soto, Alejando Montoya, Adalberto “Resortes” Martínez, entre otros. Nuestro sentido pésame para toda la familia. ¡Descanse en paz!